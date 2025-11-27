André Rieu održao još jedan sjajan koncert u rasprodanoj zagrebačkoj Areni!

Ne može se svaki strani izvođač pohvaliti rasprodanim koncertima iz godine u godinu, a André Rieu to čini već od 2017., okupljajući vjernu publiku koja ga svake godine s nestrpljenjem iščekuje u zagrebačkoj Areni. Njegova zarazna energija i karizma sinoć su ponovno stvorile posebnu atmosferu, ostavljajući publiku u iščekivanju novog susreta iduće godine koji je zakazan za 20. studenog 2026.

Šarmantni Nizozemac i njegov Johann Strauss Orchestra oduševili su izvedbama bezvremenskih klasika iz opera, mjuzikla i opereta. Posebno emotivan trenutak nastao je tijekom izvedbe ''Na lijepom plavom Dunavu'', kada je publika u dvorani uživala u plesnim pokretima i zajedničkom slavlju glazbe. Večer su dodatno začinili i Los Del Rio, pridruživši se orkestru u izvedbi svjetskog hita ''Macarena''.



Već je odavno poznato da Andre Rieu i njegov show predstavljaju svojevrsni fenomen. Nevjetojatna je uigranost, disciplina i entuzijazam svih oko njega. Maestro Rieu u svojim nastupima nepogrešivo spaja divne melodije i veselu energiju, te je svakom svojom izvedbom i pomno odabranim repertoarom na usluzi publici.

André Rieu - 3 Foto: Nikola Zoko

André Rieu - 2 Foto: Nikola Zoko

André Rieu - 1 Foto: Nikola Zoko

''Nestvarno je da već cijelo desetljeće s Andréom Rieuom ispisujemo priču punu spektakla, emocija i nezaboravnih trenutaka. Svaki njegov povratak u Zagreb još je jedan dokaz koliko je ta veza posebna'', izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije.

André Rieu - 5 Foto: Nikola Zoko

André Rieu - 6 Foto: Nikola Zoko

Ako ste ostali bez ulaznica ove godine, priliku imate već sljedeće, stoga iskusite čaroliju i doživite zašto je André Rieu jedan od najpopularnijih izvođača današnjice!

