Ninu Badrić raznježio poseban poklon, nije birala riječi za pohvalu!

Slikarica Alena Gojak je posvetila jednu sliku Nini Badrić, koja se ovim poklonom toliko oduševila da ga je odmah podijelila na društvenim mrežama.

Nina Badrić ne krije koliko joj znače mali znaci pažnje njezinih obožavatelja, a s njima se često zna pohvaliti na društvenim mrežama.

Sarajevska slikarica Alena Gojak poklonila je pjevačici personaliziranu sliku, na što naša glazbena diva nije krila oduševljenje, objavivši na Instagramu uz dirljivu poruku.

"Ne znam kada me je netko tako pomjerio, dotaknuo i raznježio kao jedna Alena od koje sam danas dobila prekrasnu sliku. Žena koju niti ne poznajem. Netko tko me osjeća, a ja nju ne znam. Poslala mi je danas i poklonila sliku koju je naslikala za mene. Njezin opis je opis Nine. Svega onoga što ja istinski jesam", napisala je Badrić. "Rekla je "pustim tvoje pjesme i slikam, došla si mi kao inspiracija i morala sam ti pokloniti ovu sliku jer je tvoja". A ja rastem kao karfiol i zahvaljujem nebesima na ovoj ljubavi koja me prati kao majka. Dirnula me u dušu, ni korak više niti manje."

Za kraj, dotaknula se grada Sarajeva.

"I opet to Sarajevo. Kako nešto moje malo znači ljudima koje niti ne poznajem. Hvala ti Alena Gojak što si mi stavila osmijeh na lice, suze na oči, ali od sreće. I kad sve kao za inat krene po zlu, ja ću uvijek na zidu i u duši imati svoje čarobno jutro", zaključila je Nina.

Proces stvaranja ove zanimljive slike u videu je prokomentirala sama Alena, pojasnivši o čemu se radi i zašto je za sliku o Nini dodala detalje poput kuće na moru, stvari koje se odnose na duhovnost, psa i glazbenu kariju: "Kao što sam rekla, Nina me jako inspirirala svojim ljubavnim pjesmama, svojom dobrom, toplom energijom. Jednostavno tjera te na ljubav. Uz njenu glazbu ljudi žive i šire ljubav, zato iz svake kuće izlazi dim u obliku srca. Ona leti kao balon po svijetu i širi tu pozitivnu energiju. Ovo predstavlja kako ja vidim Ninu."

