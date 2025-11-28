Posebna humanitarna modna večer u Dubrovniku nadmašila je sva očekivanja!

Peta Dubrovnik Fashion Ball, večer koja je spojila glamur, ljepotu i veliko srce, održan je u luksuznom ambijentu hotela Rixos Premium Dubrovnik. Ekskluzivni humanitarni modni događaj koji je još jednom dokazao da moda može imati plemenito i ponovno postao središte humanosti, ljepote i zajedništva prikupivši 21.820,00 eura.

Ovaj prestižni modni događaj u organizaciji Studia Marcela Premium okupio je vodeće hrvatske dizajnere, brojne uzvanike, medije, poduzetnike i osobe iz javnog života – sve s istim ciljem: prikupljanje sredstava za Udrugu Dva skalina, udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom iz Dubrovnika.

Tajnica Udruge Dva skalina gospođa Anita Šetka izjavila je uz zahvalnost kako je humanitarna modna večer nadmašila sva očekivanja i kako se ljepota duše ocrtava u dobrim ljudima koji su sudjelovali u licitaciji haljina i donacijama.

Na ovogodišnjem Dubrovnik fashion ballu uzvanici su imali priliku vidjeti nove modne kolekcije poznatih hrvatskih dizajnera i brendova ELFS, Alduk, DeLight, Xenia Design, Zepter Hyperlight optics , Belle Epoque Store i Borza Grupa, dok su glazbeni program dodatno obogatiti nastupi Jacquesa Houdek i Minea.

Vrhunac večeri bila je licitacija 11 ekskluzivnih svečanih haljina etabliranih modnih dizajnera i brendova čiju je aukciju vodio Davor Garić. Svoje su haljine za aukciju donirali: ELFS, Alduk, DeLight, Xenia Design, Belle Epoque Store, Borza Grupa, Duchess, Ivana Jurić Design, Andrea Zvono, Katarina Mamić Design i Joka Studio. Sva prikupljena sredstva od aukcije haljina donirana su Udruzi Dva skalina.

Humanitarnom karakteru večeri doprinijela je i mogućnost jednostavne donacije putem POS uređaja tvrtke Exevio u potpuno digitaliziranom sustavu doniranja uz inovativno rješenje Qck Donate, koje omogućuje brzu, sigurnu i transparentnu uplatu. Svi prikupljeni iznosi odmah se evidentiraju putem službenog QR koda humanitarne akcije, u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i uz odobrenje nadležnog upravnog tijela.

Događaj se održao uz podršku Grada Dubrovnika, Turističke zajednice grada Dubrovnika, Dubrovačko-neretvanske županije te Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije. Realizaciju ovog događaja omogućili su: Altera, zadužena za novi sjaj i ugođaj prostora u suradnji s tvrtkom Rozeta iz Dubrovnika, Zračna luka Ruđer Bošković Dubrovnik, Lyra Pharm, Dermalogica, Loop, Najfiniji, Exevio, Zepter, Moon Art Creative Art Design, Eurovilla, Romerquelle, Kutjevo i Colliere Fine Jewellery.

U sklopu 5. Dubrovnik fashion balla dodijeljena je i nagrada „Srce Dubrovnika“, koja se dodjeljuje pojedincima, udrugama i zajednicama, koje su svojim nesebičnim djelovanjem pokazale što znači istinska humanost, solidarnost i ljubav prema bližnjem. Ova nagrada odaje priznanje onima koji, često tiho i nenametljivo, svakodnevno unose svjetlo dobrote u tuđe živote bilo kroz humanitarni rad, pomaganje potrebitima ili jednostavno kroz ljudsku toplinu i suosjećanje koje nesebično dijele. Priznanje su dobili: Udruga ''Tata je tata – Dubrovnik'' koja djeluje s ciljem razmjene iskustva o roditeljstvu. Grupa broji nekoliko stotina članova koji konstantno pomažu ljudima u potrebi od plaćanja računa struje, vrtića, kredita, do kupovanja velikih spenzi za obitelji koje obično pokrivaju mjesečne potrebe. Konstantno su uključeni u brojne akcije kojima se pomaže onim najmlađima, a preko njihove grupe je donirano čak 6 automobila njihovim sugrađanima u potrebi.

''Srce Dubrovnika'' simbolizira plemenitost i snagu zajedništva koje nadahnjuje sve nas da budemo bolji ljudi i da činimo dobro, ne tražeći ništa zauzvrat. Nagradu su primili i trojac, koji se bez oklijevanja bacio u olujno more za mladim turistima koji su podcijenili snagu prirode u nevjerojatno opasnim uvjetima ugrozili svoj život. Pravi heroji Luko Radović Antonio Lang i Asmir Šehović ponos su cijelog Dubrovnika jer su spasili živote ljudi.

''Dobitnici ove nagrade svojim primjerom pokazuju da istinska vrijednost jednog grada, baš kao i čovjeka, leži u veličini njegova srca. Zahvaljujući njima, naše društvo postaje suosjećajnije, pravednije i toplije mjesto za život'', izjavila je Jadranka Pezo, direktorica i vlasnica lanca frizerskih salona Studio Marcela, organizatorica Dubrovnik fashion balla.

Prelijepoj glamuroznoj večeri prisustvovali su Darija Mikulandra, bivša Miss Hrvatske Antonija Gogić, modni dizajneri Ivan Alduk i Ivan Frišćić, nekadašnje Miss Universe Hrvatske Ivana Delač i Ivana Gržetić, dizajnerica Andrea Zvono, Ksenija Vrbanić, zamjenik gradonačelnika Grada Dubrovnika gospodin Velibor Puzović, Ines Preindl i mnogi drugi.

