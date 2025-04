Meghan Markle proslavila novi projekt s fotografijama iz djetinjstva: "I dalje prodajem"

U sklopu lansiranja njezinog novog podcasta, Meghan Markle je podijeilla slike iz svojih izviđačkih dana.

U vrijeme dok je njezin suprug princ Harry u Londonu zbog žalbenog postupka o ukidanju plaćanja njihovog zaštitarskog tima, Meghan Markle je službeno lansirala svoj drugi podcast "Confessions of a Female Founder".

U prvoj epizodi je gostovala njezina prijateljica Whitney Wolfe Herd, osnivačica aplikacije za spojeve Bumble i suosnivačica aplikacije Tinder, a jedna od tema o kojoj su razgovarale je bila i postporođajna preeklampsija, od koje su obje patile poslije svojih poroda.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Instagram

Meghan Markle pravi burgere Foto: Profimedia

Lansiranje novog podcasta se poklopilo i s početkom funkcioniranja njezinog brenda "As Ever", a sve to je proslavila na Instagramu dosad neviđenim fotografijama iz djetinstva.

"Postajanjem poduzetnice se može početi već u mladosti. (Usput, sve ove godine kasnije i dalje prodajem kolačiće!)", napisala je Meghan uz fotografije iz izviđačica.

