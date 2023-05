Lana Jurčević osmislila neodoljivu ponudu za svoje fanove: ''100 eura onom tko pogodi s kim ja to imam!''

U Special Happy Showu gostovala je pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević koja se prisjetila svojih početaka, progovorila o povratničkom hitu ''Tipično muški'' koji je u dva tjedna na YouTube-u prikupio gotovo dva milijuna pregleda, o inozemnoj karijeri. Za slušatelje Happy FM-a pripremila je i neodoljivu ponudu – 100 eura za onoga tko pogodi s kim ima snimljen duet, koji bi uskoro mogao ugledati svjetlo dana.

Iako Lana tvrdi da "Tipično muški" nije povratnički singl, priznaje da joj se zaredalo nekoliko godina od kada nije objavila pjesmu ali na hrvatskom jeziku. Name, tijekom pandemije je objavila dvije pjesme za svjetskog diskografskog giganta Warner Music na engleskom, na što je izuzetno ponosna. Doživjela je veliki uspjeh u internacionalnim vodama i to samo sa dva singla – plesnim hitom "So Messed Up" te obradom "How Will I Know od Whitney Houston".

"Mogu reći da sam ostvarila svoje najveće snove, ovo je poruka svima da mogu ako nešto zaista žele. Warner Music ima potpisane ugovore s Madonnom, Jennifer Lopez, Dua Lipom. Umjetničko ime mi je La Lana, živim double life", našalila se Lana, jer nije uobičajeno imati dva umjetnička imena na sceni, no bez obzira na sve zaželjela se svoje – domaće publike.

"Nema ništa ljepše nego svojim ljudima pjevati, na hrvatskom. Što da kažem, Tipično muški ima - 2 milijuna pregleda. Ta je pjesma meni jako dugo bila suđena, i dugo me čekala i dočekala, i grunula je, i nevjerojatno s koliko ljubavi su je ljudi dočekali. Toliko extra emocija, napokon to je to, stara Lana, čekali smo te. Ma predivni su komentari, malo sam i zacmoljila kad sam ih čitala", priznala je.

Na pitanje voditelja Elvisa Mehičića, možemo li očekivati neki duet uskoro, Lana je slušateljima Happy FM-a otkrila kako već nešto ima spremno, a njima prepustila mašti na volju i zauzvrat ponudila neodoljivu nagradu. Poručila je i da ne postoji netko s kim ne bi snimila duet.

"Postoji jedna pjesma koja nikada nije izašla, to bi bilo tako lijepo da jednom izađe, dam 100 eura onome tko pogodi s kim ja to imam pjesmu, duet, koji nije objavljen. Možete se prijaviti preko Happy-a. To je verzija moje pjesme koja već postoji, ali riječ je o neočekivanoj kombinaciji suradnje! Ja sam shvatila kroz život da prihvaćaš stvari koje ne bi prihvatio na prvu, baš treba ići kontra i može biti genijalan spoj, tko bi rekao za Rihannu i Paula McCartney-a da će napraviti spoj", izjavila je.

Otkrila je Lana i da može zamisliti suradnju s ovogodišnjim pobjednicima Dore – Letom 3 i zaželjela im sreću.

"Let 3 je jako specifičan, ne bi ulazila u poruku pjesme, uvijek su bili original, ostali su vjerni sebi i svoji su, neka, super, sretno!", poručila im je.

Nije isključila ni mogućnost da se i sama prijavi na Doru.

"To je jedan paket stresa s kojim se moraš nositi, ja imam svoje koncerte i nastupe, i postavim si pitanje da li mi to treba, ali postoji ta jedna mala nemirna bubica za Doru, imam pjesmu spremljenu pod Dora, nikad ne znaš", zaključila je Lana.

Osim u glazbenim, Lana uspješno pliva i u poduzetničkim vodama sa svojim kozmetičkim brendom. Podrška u svemu, ali i poslovni partner koji brine o financijama joj je dečko Filip Kratofil.

Mene trpit nije lako, on je čovjek koji kad sam ja najnervoznija me uspije nasmijat, resetira me momentalno, ne bi bio moj da je tipičan muškarac, kao što kaže pjesma, s obzirom da je moj, mora biti posebna edicija. Sad će biti šest godina kako smo zajedno.

Ipak, planove u uplovljavanju u bračne vode ili majčinstvu nije otkrila.

E to je tipično narodski, nemam odgovor na to pitanje, nikad nisam bila od onih curica koja je sanjala da se uda, uvijek sam razmišljala da sve moram sama, pa ako dođe princ naći ćemo mjesta za njega... Voljela bih biti majka, mislim da takve stvari dođu u pravom trenutku, to je osjetljiva tema za žene, osim ako baš žele dobiti bebu kao mlade, no ja sam uvijek željela prvo posložiti život.

Iako se rado prisjeća svojih početaka, zadovoljna je svime što je postigla u životu, a najbolje se osjeća upravo sada.

Bilo je gadnih krpica na početku, ali nisam ja netko tko se baš bavi 'stajlinzima', nije mi to najvažnije na svijetu, ali bilo je tu svega...to su mi najdraže slike, te 'treš'. Danas u Lani živi raznolika žena, ali definitivno netko tko se puno bolje osjeća u svojoj koži, znam što želim, sviđa mi se ova zrelost, razumijnija sam i mudrija, ne bih se vratila 10, 15 godina unatrag. Ne znaš ništa o ničemu, sada i previše toga znam, ali je ljepše biti u ovoj koži.

Smatra kako tajne za uspjeh nema i da uglavnom svatko bira svoj put.

Čovjek snagom svoje volje sve može, no moraš stalno provocirati i zaslužiti, meni se sve posložilo kako je trebalo – najiskrenije, zaključila je Lana.