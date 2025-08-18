Znate li nastaviti legendarne stihove jedne, jedine Josipe Lisac?

Provjerite koliko ih dobro poznajete hitove Josipe Lisac kroz naš kviza u kojem je samo jedan odgovor točan.

Bezvremenski stihovi jedne od najvećih glazbenih diva s ovih prostora, Josipe Lisac, i dalje osvajaju publiku svih generacija.

O njezinim hitovima za vas smo pripremili kviz s 10 pitanja, a vaš zadatak je jednostavan - Nastavite stihove!

