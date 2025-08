Timberlake otkrio s kojom se bolesti bori: ''Ne govorim to da bi vam bilo žao...''

Nakon završene dvogodišnje turneje, Justin Timberlake je otkrio kako mu je dijagnostificirana lajmska bolest.

Justin Timberlake završio je svoju turneju "The Forget Tomorrow World Tour", kojom je promovirao svoju posljednju turneju. Ista nije prošla bez kontroverzi, jer su fanovi diljem društvenih mreža optuživali 44-godišnjeg pjevača za nepjevanje, nedovoljnu komunikaciju s publikom i beskrvni angažman na pozornici.

Autor hitova poput "SexyBack", "Rock Your Body", "Mirrors", "Can't Stop The Feeling!" i "What Goes Around... Comes Around" na svojim profilima na Instagramu i Facebooku se osvrnuo na završetak turneje, objavivši kako mu je dijagnostificirana lajmska bolest.

"Borio sam se s određenim zdravstvenim problemima i dijagnosticirana mi je lajmska bolest — ne govorim to da bi vam bilo žao, već kako bih vam pojasno ono s čim se borim iza kulisa", napisao je Timberlake. "Ako ste iskusili ovu bolest ili znate nekoga tko jest — onda znate: živjeti s time može biti neumoljivo iscrpljujuće, i mentalno i fizički."

Justin Timberlake - 2 Foto: Instagram

Justin Timberlake - 1 Foto: Instagram

Pjevač je priznao kako je bio šokiran dijagnozom, koja se prenosi ugrizom zaraženog krpelja: "No barem sam tada mogao razumjeti zašto sam na pozornici osjećao jaku bol u živcima, ili jednostavno iscrpljenost i bolest."

Lajmska bolest ili borelioza infekcija uzrokovana bakterijom Borrelijom burgdorferi, a prenosi se ugrizom inficiranog krpelja, koji se zarazi nakon hranjenja inficiranim mesom miša ili jelena. Rani simptomi poput osipa, groznice, umora, bolova u mišiću i glavobolja mogu se pojaviti u toku od mjesec dana od zaraze, nakon čega može doći do bolova u zglobovima i neuroloških problema.

Više o lajmskoj bolesti pročitajte na Krenizdravo.hr (OVDJE).

Lajmska bolest; ilustracija - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Neke od poznatih osoba koje su još ranije spomenule borbu s lajmskom bolešću bile su Bella Hadid, Avril Lavigne, Ben Stiller, Kelly Osbourne i Alec Baldwin.

Timberlake je otkrio i kako je razmišljao o nastavku ili prekidu turneje.

"Morao sam donijeti osobnu odluku. Prekinuti turneju? Ili nastaviti i pokušati pronaći rješenje. Odlučio sam da mi radost koju mi donosi nastup daleko nadmašuje prolazni stres kroz koji moje tijelo prolazi. I jako mi je drago što sam nastavio", ispričao je Timberlake.

Justin Timberlake - 3 Foto: Profimedia

Justin Timberlake - 2 Foto: Profimedia

Justin Timberlake - 1 Foto: Profimedia

Poručio je i zašto o ovome nije progovorio ranije: "Ne samo da sam sebi dokazao svoju mentalnu snagu, već sada imam i toliko posebnih trenutaka s vama koje nikada neću zaboraviti. Oklijevao sam govoriti o ovome jer sam odrastao u uvjerenju da se takve stvari zadržavaju za sebe. No pokušavam biti otvoreniji o svojim borbama, kako ne bi bile pogrešno shvaćene."

Za kraj, kazao je kako je ovo podijelio kako bi i on mogao dati svoj doprinos u pomoći onima koji se bore s ovom bolešću.

Jedan od njegovih loših nastupa pogledajte OVDJE.

