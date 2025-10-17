Jasminin nastup sa sobom nosi važnu poruku: ''Ne treba biti opterećen time što selo priča ili misli!''

Svojim iskrenim nastupom i emotivnom pričom, Jasmina Roca u petoj emisiji Supertalenta pokazala je koliko snage donosi izlazak iz vlastite zone komfora. Njezin pole dance bio je više od izvedbe – bio je priča o samoprihvaćanju, hrabrosti i povratku samopouzdanja.

Jasmina je sebe opisala kao osobu koja u sebi nosi dvije strane – i ekstrovertnu i introvertnu.

''Jasmina je i ekstrovert i introvert, pola pola ovisno o situaciji, ali jedna vesela, simpatična, znatiželjna osoba, i koja voli plesati. Jednostavno se opustim i plešem onako kako se ja osjećam kroz svoje emocije i uživam u tome''.

Prije nego što je otkrila svoju strast prema pole danceu, priznala je da je imala problema sa samopouzdanjem i samoprihvaćanjem.

''Prije pole dancea moje samopouzdanje je otišlo skroz dolje, i sam pogled na mene je bio jednostavno negativan. Smatrala sam kako svojim izgledom nisam odgovarala standardima na koji svijet ima pogled na žensko tijelo. Ali kako sam počela s pole danceom, s prvim treninzima, kako sam vidjela da mi to pomaže, onda sam jednostavno odlučila nastaviti s tim kako bi se digla i vratila u svoje''.

Dodala je da joj je ova disciplina promijenila život.

''Jako veliki pomak sam vidjela i u samopouzdanju, i na psihičkoj razini. Dobila sam jako veliku samouvjerenost, postala sam odvažnija, hrabrija, snažnija, fleksibilnija. Na Supertalentu mi je bio prvi javni nastup'', rekla je Jasmina.

Nakon što je završila svoj nastup, žiri je bio podijeljen oko mišljenja.

Prvi se oglasio Fabijan Pavao Medvešek, koji nije skrivao oduševljenje.

''Ja mislim da je meni ovo bio jedan od najboljih pole dance nastupa koje sam vidio. Način na koji si ti ovo izvela bio je lišen svega nepotrebnog. Ovo je bio samo ti, tvoj ples i jedna velika vještina''.

Maja Šuput pohvalila je ne samo Jasminin nastup, već i njezinu životnu priču.

''Ova priča nakon nastupa mi je pojačala tvoj nastup. Sjajna mi je ta priča da izlaskom iz zone komfora napraviš bolju verziju sebe. Ta poruka koju si ti sad poslala nekim ljudima koji se možda nećkaju je fenomenalna. Ako imate talenta, uopće ne trebate biti opterećeni time što selo priča ili misli. Što se tiče pole dancea, toliko toga sam vidjela, i puno težih pokreta, ali cijeli paket kad zbrojiš i oduzmeš – nikad nemoj požalit što si večeras došla ovdje'', rekla je Maja.

Davor Bilman složio se da je Jasminina priča važna i inspirativna, ali je iskreno dodao i svoju profesionalnu dvojbu.

''Predivno je da si se oslobodila, maknula iz komforne zone i to si super izvela. I na to se nakalemi ovaj drugi dio – ovo nije bio najbolji nastup koji sam ja vidio što se tiče šipke, i oko toga se jako lomim'', priznao je Bilman.

Na kraju se obratila Martina Tomčić, koja je pohvalila Jasmininu autentičnost i važnost njezine poruke.

''Biti drugačiji je sasvim sigurno najlegitimnije moguće mjesto trenutno na pozornici Supertalenta. Pozivam da ne samo da se ne sramimo biti drugačiji, nego da to zapravo i slavimo''.

Nakon snažnog nastupa, iskrene priče i podrške žirija – Jasmina je prošla dalje.

Njezin pole dance nije bio samo izvedba, već i osobno putovanje iz nesigurnosti prema snazi, slobodi i ljubavi prema sebi.