Napustila je siguran posao i upustila se u uspješnu poduzetničku priču: "Ljubav smatram najvažnijim pokretačem!"

Napustila je siguran posao i upustila se u poduzetničku avanturu, i to u vrijeme korone. 5 godina kasnije Ana Radišić postala je poznato ime na domaćoj podcast sceni, a nam je otkrila nešto više o svom životnom putu, poslu, privatnom životu, kao i što smatra ključnim prekretnicama u karijeri.

"Prekretnice su se uvijek događale kada sam donosila odluke, ustrajala u njima hrabro te se suočila sa strahovima koji su neminovno dolazili sa svakom promjenom u koju sam ulazila. Međutim, imam sreću što sam, kao vječiti sportaš, navikla da je pad sastavni dio utakmice – kako sporta, tako i života – pa su time strahovi u startu bili manji ili neznatni u odnosu na želju i cilj koji sam imala pred sobom. Danas jednako funkcioniram, jedino je taktika bolja zbog iskustva koje u medijskom smislu brojim kao sedamnaest godina rada", priznala nam je Ana.

Ima iskustvo i u televizijskom formatu i u podcastingu – što joj kao autorici pruža veću slobodu i zašto?

"Divno je raditi u televizijskim sustavima, biti kotačić projekata i programa. Znanje koje sam stekla kroz televiziju i njezine formate je neprocjenjivo. Upravo mi je to znanje dalo samopouzdanje da se upustim u samostalnu autorsku, a time i poduzetničku priču. Tada? Bila sam najsretnija na televiziji. Danas? Zahvalna sam i najsretnija u samostalnim vodama, zahvaljujući ljudima i timu koji radi pod brendom koji je izniknuo kao posljedica svih uloga u kojima sam na televiziji rasla. Ne bih li danas bila ovdje gdje jesam – u moru oblaka", rekla je.

Ove godine slavi pet godina svog podcasta. Kako gleda na taj put od prve epizode do danas?

"To je put najvećeg osobnog i profesionalnog rasta i sazrijevanja. Put golemog učenja. Žongliranja nekoliko uloga kako bismo se pozicionirali i bili vidljivi u kontekstu u kojem osobno i idejno vidim cijelu priču pod svojim brendom – kao i njezine brojne ekstenzije: uživo evente i snimanja koja su iza nas. To je put velikog ulaganja, ali i ponosa na mjesto gdje smo stigli – autentični, uz iskrenost i lojalnost ideji iz koje sam krenula", kaže Ana.

Tko joj je dosad bio najizazovniji gost i zašto?

"Iskreno... svaki je. Želja mi je svakom pristupiti iz više uglova, slojevito propitati ono što ljudski smatram poželjnim za čuti – ono iz čega mogu učiti, inspirirati gledatelje i slušatelje. Želja mi je svakim razgovorom ostaviti traga, poslati poruku... a pritom odgovorno zadržati povjerenje koje mi je gost dao samim dolaskom u studio, otvaranjem za razgovor. Zaista je izazov i blagoslov upoznavati ljude na takav način", priznala je.

Ima li uzore ili ljude iz privatnog života koji su joj bili oslonac u najtežim fazama?

"Da! Neizmjerno sam zahvalna što ih imam... s njima dijelim život – u svakom smislu te riječi. Oni su mi vjetar u leđa, oni su sidro kad su oluje najveće. Oni su najiskreniji osmijeh, kao i kritičar. Neki su prava obitelj, a neke zovem i osjećam kao obitelj. Oni su uzor, putokaz, kao i kočnica kada je potrebno stati. Presretna sam što se mogu zvati njihovim prijateljem", rekla je Ana iskreno.

Kako balansira između privatnog i poslovnog života, pogotovo u digitalno doba kada se od javnih osoba očekuje stalna prisutnost?

"Ne razmišljam previše o tome, već se trudim zaista ga živjeti. Nekad sam bolja u tome, nekad lošija, ali moj apsolutni prioritet je zdravlje i unutarnji mir. Kada je to na mjestu, sve oko mene funkcionira. S vremenom sam naučila pronalaziti u slalomu obaveza malene trenutke kojima punim baterije… te planirati odmor. On je ključ. Što se tiče društvenih mreža, iskrena sam i potpuno svoja, uz granice preko kojih ne idem. Za sada se to pokazalo ispravnim", objasnila je.

Piše se i o njezinoj prvoj knjizi. Odakle crpi inspiraciju?

"Pronašla sam je u ljudima s kojima sam razgovarala, odnosno, slušajući njihove primjere kroz gostovanja u podcastu. Osvrnula sam se na emocije, slojevito ih iznijela na papir i ispisala svoje "hvala" gostima kroz svoju riječ i osobni primjer, ali ponajviše kroz lekcije kojima su oni ostavili trag na meni. Kroz njihove poruke, vrijednosti, primjere i emocije. Knjiga je, zapravo, moje hvala svima njima", otkrila je.

Priznala je i da je nadolazeća knjiga svojevrsni nastavak njezinog podcasta na papiru?

"Knjiga je uistinu podcast na papiru. Odnosno, podcast iz mog ugla. Do sada je bio iz ugla gledatelja ili gosta. Knjigom se trudim pokazati što je on za mene. Što je more oblaka, kao i svi gosti koji su me inspirirali da danas budem ovdje gdje jesam", rekla je.

Pronalazi li inspiraciju u ljubavi?

"Uvijek! Ljubav smatram svojim najvažnijim pokretačem. Kada ljubav živimo, onda ta ista ljubav i postajemo. Za sebe i svoju okolinu. Ona je početak i kraj. U svemu što radimo i što jesmo", tvrdi Ana.

Gdje se vidit za pet godina?

"Što sam starija, to se više učim biti tu i sada. Uživati u onom gdje jesam, koliko god tempo, ambicije i želje gurale da budem naprijed sa svime. Planovima pokušavam pristupiti iz ugla ljudskosti i vrijednosti koje želim zadržati u rastu koji se paralelno događa. Svakako sam sigurna da ću ostati na ovom putu, željna znanja, izlaska iz zone komfora, te spremna ostvariti snove koje sanjam. A pritom ostati ono što je najvažnije u svim planovima – čovjek", objasnila nam je Ana Radišić.

