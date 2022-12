Haris Džinović sasvim iskreno o počecima karijere i privatnom životu: "Dobro mi je u životu da bih tražio od Boga bilo što''

Haris Džinović ne iznosi prečesto detalje iz svog privatnog života, no ovog puta za portal Azra.ba progovorio je o svojim počecima u karijeri, ali i mnogim drugim zanimljivim detaljima.

Pjevač Haris Džinović (71) za Avaz.ba ispričao je poneki detalj iz svog privatnog života.

Pogledaj i ovo Kralj meraka Haris Džinović ni sa 70 godina nije smanjio izlaske do dugo u noć, a evo zbog čega se okreće i odmah izlazi iz kuće!

Prvo se u razgovoru prisjetio početaka karijere koji priznaje nisu bili nimalo laki...

"Prvo, moji počeci su bili ono ni tamo ni ovdje. Hoću li nogomet, ili ću skijanje ili hoću li muziku... Međutim, bilo je vrlo teško iz razloga što je u Sarajevu bio samo jedan studio, koji je bio u Radiju Sarajevo. Kasnije će biti drugi studio koji je kupljen za Olimpijadu na sarajevskoj TV. I svi ti studiji su bili uglavnom pri radiostanicama u velikim gradovima. Eh, doći na red... Put do snimanja je bio vrlo težak.

Trebalo je proći audiciju s Radija Sarajevo, koji je raspisivao audiciju za mlade pjevače. Pa kad se audicija prođe, snime se tri pjesme, zavisi koji je žanr. Onda se one vrte malo po radiju, pa to producenti osluhnu, je li ili nije dobro, onda dobiješ poziv za festival na koji dođeš kao debitant, pa šta god da napraviš... A, ako se pokažeš malo, dobiješ poziv od diskografske kuće da snimiš singlicu, znači dvije pjesme" , rekao je pjevač.

Haris je inače živio u Parizu 22 godine, a onda se vratio u svoj rodni grad Sarajevo.

Priča se kako je u Sarajevu teško postati zvijezda, a evo što on misli o tome bi li on bio zvijezda da je živio cijeli svoj život u rodnom gradu.

"Davno sam ja rekao: ''Onog trenutka kad gurneš glavu iznad linije prosječnosti, svi nastoje da te svuku dole''. To je tako. Takav mentalitet i za to se teško, stvarno, izboriti se. Ali može se. Mada je teško to postati i ostati samo u Sarajevu, moraju se obići svi gradovi, Beograd, Zagreb, da i tu dobiješ neku verifikaciju. I Oliver Dragojević je prošao kroz Beograd, i Dino Merlin, i Goran Bregović, Zdravko Čolić, Halid Bešlić... Govorimo o Jugoslaviji ovdje. Kao što svi Francuzi prolaze kroz Pariz, Španci kroz Madrid... Glavni grad je ipak nešto iz čega sve kreće. Nije to samo pitanje ove vrste umjetnosti nego svake".

Kada je pitanje privatnosti i odnosa sa suprugom Melinom, Haris smatra:

"Ne bih ja pričao braku ... Vidite, obitelj je intimna stvar koju ja ne iznosim po novinama, tako da... Ne dam ja svakome da prčka, daje svoje mišljenje i da čita vezano za moju obitelj. Ovo je nešto što je usmjereno na mene, a obitelj je nešto sasvim privatno, nešto posebno. Rijetko kada izjavim nešto o njoj, možda neki detalj, ali...".

Ipak, Haris je svojoj supruzi velika podrška...

"Mi smo obitelj kao i svaka druga, obična, gradska. Uklopili smo se u gradski život i ovdje i u Parizu, Kanu, Londonu... Sve je potpuno isto, nema ništa da je nevjerovatno ili da hodamo po nebu"., rekao je.

Za Novu godinu Džinović nastupa u Srbiji, a kaže da je već sve spremno što se toga dijela tiče, a ima li novogodišnjih želja?

''Ma nemam ja želja. Što će mi?! Dobro mi je u životu da bih tražio od Boga bilo što, suviše mi je dao, tako da nema smisla tražiti više. Dobra porodica, kuća, zdravlje dobro kod sviju, dobro radimo.. Šta još treba? Putujemo gdje hoćemo, jedemo šta hoćemo, pijemo, oblačimo se, izlazimo... Šta preko toga, moja ti?'', zaključio je.

