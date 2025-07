Hari Rončević zaustavio koncert zbog Livaje pa ljubio majicu s njegovim likom

Hari Rončević nastupio je na Đakovačkim vezovima, a jedan trenutak s koncerta svima je zapeo za oko.

Naš glazbenik Hari Rončević nastupio je na Đakovačkim vezovima, a dan nakon koncerta svi pričaju o jednom trenutku na pozornici.

Naime, glazbeniku je netko iz publike bacio majicu s likom nogometaša Marka Livaje, a on ju je poljubio.

Hari Rončević Foto: Facebook

Galerija 25 25 25 25 25

"Čovik me zbunija s ovim dresom. Ja ovoga čovika obožavam i nije me sram. Mnogi ga ne vole, mnogi ga ne vole jer je najbolji. Ovaj čovik je najbolji i zaslužuje da igra u hrvatskoj reprezentaciji, ali neće ga. Neće ga Dalke", rekao je.

Hari Rončević - 1 Foto: PR

''Evo, nek se ne uvrijede navijači bilo kojeg kluba, Dinama i ne znam još kojeg... Ali, Marko Livaja je jedan od najboljih igrača koje sam ikad gledao. A ja sam igrao balun i znam što je nogometaš. Malo je divlji, ali mora biti. Mora. Nitko ga ne voli. Kad mene ne vole, ja sam najdivlji na svitu", dodao je.

Marko Livaja - 3 Foto: Jakov Prkic/Cropix

"Dobro, žena me ne voli pa opet sam dobar. Izdržim to. Ovi ne znaju izdržati ni to. Dobro, pustimo mi Marka Livaju, Marko Livaja je meni tu, kome nije, nećemo ga gnjaviti", našalio se na kraju.

Marko Livaja, Iris Livaja Foto: Instagram

Video pogledajte OVDJE, a trenutak o kojem svi pričaju dogodio se od 3:21:00.

Hari Rončević - 5 Foto: Luka Grgić/Scardona PR

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Fotografi uhvatili zaljubljene poglede Jelene Perčin i partnera Ante Gele

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Pogledajte fotografije! Fanovi iz cijele Hrvatske na putu za Thompsonov koncert u Zagrebu!