Hari Rončević otkrio kako su ga Doris Dragović i Oliver Dragojević nagovorili da im ustupi svoje antologijske hitove!

Skroman i samozatajan, Hari Rončević jedan je od najuspješnijih hrvatskih kantautora, koji je neke od svojih najboljih pjesama - poklonio. Kako su ga Oliver Dragojević i Doris Dragović nagovorili da ustupi antologijske hitove, ali i tko mu je najveća životna inspiracija, otkrio je za IN Magazin svojem imenjaku Hariju Kočiću.

Više od trideset godina prošlo je od Getanina koji je u zvijezde lansirao Harija Rončevića, a on danas kaže kako nije jedan od onih kojima je život proletio.

"Sve se dogodilo kroz tih trideset godina. I dobivanje drugog djeteta i sad unuka i seljenja, Zagreb – Split, opet Split i tako dalje… Bilo je toga dosta za ispuniti jedan život", zaključio je Hari.



Između Splita i Zagreba mu, poručuje, nije bilo teško odabrati, a bez potpore supruge gotovo sigurno ne bi ostvario jednako uspješnu karijeru.

"Uvijek je Split pobjednik. Ja sam morao ići, jer je takva bila situacija, jer s ovim poslom nikad nisi na sigurno što će i kako biti, a sigurnost plaće prvoga u mjesecu, što je žena imala, garantiralo je da ja mogu, ne baš prvoga, jer nikad mi ne dobijemo prvoga, nego kad sviramo dobijemo, ali nikad ne znaš", pojasnio je Hari.



Poznato je, iako možda nedovoljno, kako je samozatajni Hari neke od svojih najvećih hitova – poklonio, jer kaže, teško je odbiti takve veličine, a posebno Olivera koji je bio uporan.



"Uporan konstantno. Nakon što sam mu poklonio "Moj lipi anđele“, što nije bila pjesma za njega, ali on ju je izabrao i ja sam rekao ok. Poslije toga smo igrali balun na Split All Stars i svaki put prije nego bi mu trebao izaći album je pitao mene, kad ćeš mi dat pjesmu pa sam mu nakon deset treninga dao "Ako voliš me“. "Još ovaj put“ mi je u biti oteo, jer ja mu je nisam htio dati isto kao i za Doris "Zemlja i stina“, ispričao je Hari.

Getanina smo zatekli na humanitarnoj akciji kaštelanskog Rotary kluba za pomoć djeci Doma Maestral, a humanitarne akcije, poručuje, bi svi, posebno kada su za djecu, trebali podržavati.



"Nikad nisam sam išao raditi sam za nekoga jer mi se čini da bi iznevjerio ovo što osjećam kad dođem na humanitarnu priredbu. Odnosno, netko bi mislio, a vidi on sad organizira humanitarni koncert samo da mu netko dođe. To ne radim, ali ovako kad me pozovu se odazovem u 99% slučajeva", izjavio je skromno.



Planova za budućnost, naglašava, nikada nema.

"Pogotovo sad u poznijim godinama, 61 godina je poprilično… Više nisi toliko inovativan, kao kad si mlad. Dođe do nekog začepljenja antena ili ih treba malo odmorit. Nekad imam takve neke stanke autorske i kreativne i sada je tako. Sad ovako govorim, a možda će već za mjesec dana bit drugačije", smatra Hari.



A za pisanje novih hitova sigurno će ga motivirati prinova u obitelji.



"Sad imam i unuka, postao sam dida i to mi je poseban osjećaj, poseban gušt, uživam u svakon trenutku provedenim s unukom i nadam se da će ih bit još puno i puno i puno", izjavio je.



Kao što se i mi nadamo da će Harijeve "antene“ uskoro proraditi, na zadovoljstvo brojnih obožavatelja ovog skromnog, ali velikog kantautora.

