Ella Dvornik u novom videu otkrila pakao kroz koji je prošla: "Ovo su sve školski primjeri..."

U jednoj od novijih objava na Instagramu Ella Dvornik se dotaknula narcisoidnih osoba i mnoge žene potaknula na njihova iskustva.

Ella Dvornik na svojim društvenim mrežama često dijeli priče iz svog privatnog živova s pratiteljima na društvenim mrežama. Osim laganijih tema, poput dijeljenja fotografija, Dvornik se u svojim objavama dotakne i nešto težih priča, poput zlostavljanja u vezi.

Ovoga puta, 34-godišnjakinja se dotaknula teme manipulacije narcisoidne osobe te je pokušala pokazati ostalima kako ih prepoznati.

"Di ideš? Di si bila? Zašto ti je tako dugo trebalo, meni inače treba samo 20 minuta? Kad ćeš se vratiti, rekla si da ćeš se vratiti prije 5 minuta, još uvijek se nisi vratila? Hoće li biti tamo muških? Pošalji mi lokaciju, samo želim znati da si dobro. Zašto si to obukla? Zašto si pričala s njim, zašto uopće odgovaraš na poruke? Znao sam da ćeš me ostaviti kao i svi. Ne treba ti to, imaš već dosta. Tvoja mama je glupa. Oni ti svi žele zlo, ja te samo želim zaštititi. Zašto ne možeš biti kao ostale žene? Tjeraš me na to. Čudno da si baš sad odlučila trenirati, koga želiš impresionirati?", ispričala je Ella u video (OVDJE), pokazujući koliko pitanja se mogu iskoristiti u samo jednom razgovoru s narcisom.

Ovaj video je u samo 11 sati prikupio oko 185 tisuća puta i mnogo komentara.

"Nadam se da će puno žena pogledat, poslušat i shvatit ozbiljno. Ovo su sve školski primjeri rečenica tipičnog narcisa. Svaka od ovih izjava je big red flag", "Želudac mi se tri puta okrenuo slušajući ovo", "Imam PTSP flešbekove od ovog videa", "Tko nije prošao ne zna što su psihičke posljedice ovakvog manipulativnog, psihotičnog i sustavnog uništavanja ličnosti…nakon ovakvog odnosa toliko ne znaš tko si, da sam ja imala moment kad sam gledala u svoju osobnu iskaznicu i nisam znala da sam to ja, koliko sam se izgubila", "Kratka horor priča", samo je dio mnogih komentara na Ellin video.

U jednoj nedavnoj objavi, Ella se dotaknula sada već dvogodišnjeg procesa razvoda braka s Charlesom Pearceom.

"Kuća je još uvijek u Istri, nisam je rastavila. Muža nemam, iako mi se u inbox javljaju neki ‘kandidati’, pa ako nekome treba, proslijedim. A djeca? Malo su sa mnom, malo s tatom, malo s bakom…Sve je to normalno. A kod vas, kako je s kućom, mužem, djecom, ljubavnikom? Ima li što za prijaviti?", napisala je Ella u odgovoru jednoj pratiteljici.

