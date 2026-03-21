Rijetka pojava ministra Božinovića i njegove supruge, njihova priča traje još od tinejdžerskih dana!

Na vjenčanju Marijana Kustića i Nike Perenčević pojavili su se i Davor i Jasna Božinović, koji su rijetkim zajedničkim izlaskom privukli pažnju.
Na vjenčanju predsjednika HNS-a Marijana Kustića i Nike Perenčević, jednom od najzvučnijih društvenih događaja godine, među uzvanicima su se našli i potpredsjednik Vlade Davor Božinović sa suprugom Jasnom.
Njihov dolazak pred hotel Westin privukao je veliku pozornost, ponajviše zato što se u javnosti rijetko pojavljuju zajedno, pa svaki njihov izlazak izaziva interes.
Davor Božinović sa suprugom - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Jasna Božinović zablistala je u elegantnom izdanju koje je upotpunila upečatljivim komadom nakita, dok je ministar ostao vjeran klasičnom odijelu.
Davor Božinović sa suprugom - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell
Pogledaji ovo Zanimljivosti Emotivne scene u Zgrebu: Pogledajte kako su se Hrvati oprostili od Chuck Norrisa
Par je u braku od 1988. godine, a njihova priča traje još od tinejdžerskih dana, kada su se upoznali u Tivtu. Božinović je svojedobno iskreno govorio o njihovom odnosu.
Davor i Jasna Božinović - 2 Foto: Ranko Suvar/Cropix
"Bez supruge danas ne bih bio ovo što jesam, a ljepota je našeg odnosa u povezanosti, bliskosti i poštovanju. Moram priznati da sam se zacopao preko ušiju, i da, bilo je to na prvi pogled. Rekao bih i da moja Jasna ima jednaku takvu moć jer njoj ni za što nikada nisam znao reći 'ne'", rekao je.
Davor i Jasna Božinović Foto: Tomislav Kristo/Cropix
Jasna inače vodi privatnu stomatološku ordinaciju u Zaprešiću i njeguje diskretan javni život, zbog čega su njezina pojavljivanja na velikim događanjima uvijek posebno zapažena.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je nova supruga šefa HNS-a? Dolazi iz moćne obitelji, a iza nje je brak o kojem se pričalo
Svečanost koja je okupila političku, društvenu i estradnu elitu još jednom je potvrdila koliko je riječ o događaju koji ne prolazi nezapaženo.
Galerija 5 5 5 5 5
OVDJE pročitajte više o elitnom vjenanju marijana Kustića i Nike Perenčević.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša bivša misica ponovno u javnosti nakon borbe s karcinomom, njezina pojava ostavlja bez riječi
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Burna noć s 82 godine! Prizori legendarnog rock pjevača iznenadili mnoge
Pogledaji ovo Celebrity Ovako to izgleda kada Jelena Rozga i Nina Badrić spontano ukrste glasove!