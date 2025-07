Svijet obilaze fotografije borilačke zvijezde koja ljubi ženu, a nije njegova zaručnica

Conor McGregor na plaži je ljubio misterioznu crnku koja nije njegova zaručnica, fotografije su brzo obišle svijet.

Borilačka zvijezda Conor McGregor nije skidao ruke s nepoznate crnke na prepunoj plaži na Floridi tijekom vikenda dok njegove dugogodišnje partnerice Dee Devlin nije bilo nigdje na vidiku.

Kako piše Daily Mail, dvojac je čak uhvaćen u strastvenom poljupcu te razmjenjivanju nježnosti prije nego što je MMA borac putem videopoziva razgovarao sa svojim sinovima. Bio je dobro raspoložen tijekom sunčanog dana i rado je pozirao za selfije s obožavateljima na plaži.

Conor McGregor - 2 Foto: Profimedia

Conor McGregor - 1 Foto: Profimedia

Fotografije su se pojavile u trenutku kad je reperica Azealia Banks optužila UFC-ova borca za seksualno uznemiravanje. Azealia je objavila dvije šokantne fotografije na kojima se navodno vidi McGregor kako se slika gol pred ogledalom, za koje tvrdi da joj ih je poslao putem privatne poruke na mreži X, iako je on ne prati.

Naočigled svih prepustio se strastima sa ženom koja je s njim bila u najvećem siromaštvu i ignorira njegove afere

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Janka Popovića Volarića ni trudna ne staje s poslovnim obvezama!

Skandalozne fotografije McGregora i crnke brzo su obišle svijet, a mnoge je šokiralo što je on objavio nakon ovog skandala. Naime, 14. srpnja proslavio je 37. rođendan, a na X-u sam je sebi čestitao taj dan.

Conor McGregor (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Da situacija bude još gora, emotivnu čestitku uputila mu je i njegova zaručnica. Dee je na svojoj Instagram priči podijelila objavu s računa obožavatelja koja je glasila: ''Sretan rođendan osobi koja uvijek zabavlja Dee i izmami joj osmijeh na lice.''

Dee Devlin i Conor McGregor (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Conor McGregor i Dee Devlin (Foto: AFP) Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Počelo je postavljanje opreme za Thompsonov koncert u Sinju! Ovo su prvi prizori s Hipodroma

Dee i Conor upoznali su se kao tinejdžeri 2008. u noćnom klubu, a Devlin je bila ključni igrač u priči MMA zvijezde, podržavajući ga kada je bio bez posla i potpuno se usredotočio na to da postane profesionalni borac.

Galerija 13 13 13 13 13

McGregor je za VIP magazin rekao: ''Zamolio sam je da dođe i jednostavno smo počeli razgovarati. Djelovala je kao fina djevojka, a ja volim dobre djevojke.''

Dee Devlin i Conor McGregor (Foto: Instagram) Foto: Instagram

''Već je trenirao kada sam ga upoznala, pa sam se stvarno divila njegovoj predanosti tome'', dodala je Dee.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte kako je princ George reagirao kad se princeza Charlotte osmjehnula jednom dječaku na Wimbledonu

U razgovoru za MMA Fighting, McGregor je rekao: ''Volim je razmaziti. Više ne radi, zaposlio sam je kod sebe. Sada radi za mene i skuplja čekove. Dee je jako naporno radila tijekom godina i bila je uz mene kada nisam imao u biti apsolutno ništa. Imao sam samo san koji sam joj pričao. To što može biti bez posla, što joj mogu dati joj sve što je ikada željela i putovati svijetom s njom ispunjava me ponosom. To me održava. Dugo smo zajedno. Prošla je kroz sve to sa mnom.''

Njegova Dee: Iza Conora McGregora stoji zanosna crnka kojoj duguje velik dio svoga uspjeha

Dee Devlin i Conor McGregor (Foto: Instagram) Foto: Instagram

McGregor i Devlin žive u vili vrijednoj 2,5 milijuna funti u Kildareu sa svoje četvero djece: Conorom Jr. (8), Croiom (5), Rianom (3) i Mackom (1).

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Znate li da Sofia Vergara ima sestru? I ona je prava ljepotica!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Zanimljivosti Zločin koji je potresao svijet mode: Ovo ubojstvo jedan je od najvećih misterija u svijetu poznatih