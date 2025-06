Još jedna holivudska zvijezda odmara se u Hrvatskoj? Iznajmio je jahtu i krstari Jadranom

Glumac Channing Tatum navodno je stigao na ljetovanje u Hrvatsku, viđen je na otoku Braču.

Holivudski glumac te veliki miljenik žena Channing Tatum stigao je u Hrvatsku.

Kako piše Slobodna Dalmacija, došao je u društvu svoje djevojke i unajmili su luksuznu jahtu. Tatum se na Braču navodno zadržao kratko, a dosad nije potvrđeno ni gdje će točno boraviti ni koliko planira ostati u Hrvatskoj.

Channing Matthew Tatum rođen je 26. travnja 1980. u Cullmanu, savezna država Alabama, SAD. Odrastao je u radničkoj obitelji s irsko-američkim, francuskim i indijanskim korijenima. Kao dijete imao je poteškoće u učenju – dijagnosticirani su mu disleksija i ADHD, što je uvelike utjecalo na njegovo obrazovanje.

Bio je izrazito fizički aktivan te se bavio brojnim sportovima poput nogometa, bejzbola, kung fua i raznih borilačkih vještina. Tijekom djetinjstva njegova se obitelj preselila na Floridu, gdje je završio Tampa Catholic High School. Dobio je sportsku stipendiju za koledž Glenville State College u Zapadnoj Virginiji, ali ga je ubrzo napustio jer nije bio zadovoljan sportskim putem.

Prije nego što je postao glumac, Channing je radio razne poslove: bio je građevinski radnik, prodavač, model i – poznato je – striper pod umjetničkim imenom Chan Crawford. Upravo je to iskustvo kasnije pretočeno u priču za film ''Magic Mike''.

Karijeru je započeo kao model i plesač, pojavljujući se u reklamama za Abercrombie & Fitch, Pepsi i Mountain Dew te u spotu Rickyja Martina za pjesmu "She Bangs" 2000. godine.

Filmsku karijeru započeo je 2005. u drami "Coach Carter", ali pravu slavu stekao je filmom "Step Up" (2006.), plesnom romansom u kojoj je glumio s budućom suprugom Jennom Dewan.

Nakon toga glumio je u mnogim uspješnim filmovima: ''A Guide to Recognizing Your Saints'' (2006.) – pohvale kritike za ozbiljnu ulogu, ''G.I. Joe: The Rise of Cobra'' (2009.) – akcijska uloga, ''Dear John'' (2010.) – romantična drama temeljena na romanu Nicholasa Sparksa, ''21 Jump Street'' (2012.) i ''22 Jump Street'' (2014.) – humoristični hitovi, ''Magic Mike'' (2012.) i ''Magic Mike XXL'' (2015.) – filmovi inspirirani njegovim iskustvima kao stripera.

Tatum je suosnivač produkcijske kuće Free Association, putem koje je producirao brojne projekte, uključujući ''Magic Mike''. Godine 2022. debitirao je kao redatelj s filmom ''Dog'', koji je i producirao te u njemu glumio glavnu ulogu.

Channing se oženio glumicom Jennom Dewan 2009. godine, a 2013. dobili su kćer Everly. Par se razveo 2019. godine. Nakon razvoda Tatum je bio u vezi s britanskom pjevačicom Jessie J, a kasnije s glumicom Zoë Kravitz. Njihovoj vezi prošle godine također je došao kraj, a koga sada ljubi nije poznato.

