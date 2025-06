Ljutiti Bruce Springsteen odbio zamolbu fanova koji su ga strpljivo čekali na kiši

Bruce Springsteen se naljutio na svoje fanove koji su otkrili u kojem je hotelu smješten kako bi se pokušali izboriti autogram.

Glazbena legenda Bruce Springsteen nastavlja dalje sa svojom uspješnom turnejom Land of Hope and Dreams Tour diljem Europe, a ovih dana se nalazio u Ujedinjenom Kraljevstvu. Svaki koncert bio je rasprodan do posljednjeg mjesta, a jedan od koncerata je održan u Manchesteru.

Tijekom boravka u Manchesteru, 75-godišnji glazbenik je boravio u hotelu Stock Exchange Hotel, čiji su vlasnici Gary Neville i Ryan Giggs, a ovu tajnu njegovi fanovi su razotkrili vrlo brzo te kampirali ispred.

Bruce Springsteen - 1 Foto: Instagram

Bruce Springsteen - 2 Foto: Instagram

Bruce Springsteen - 4 Foto: Profimedia

Bruce Springsteen - 1 Foto: Profimedia

Kada se Springsteen okružen tjelohraniteljima vraćao u hotel, na ulazu su ga dočekali obožavatelji koji su htjeli autograme, no The Boss ih je hladnokrvno odbio.

Bruce Springsteen i Patti Scialfa - 2 Foto: Profimedia

Bruce Springsteen - 6 Foto: Profimedia

Bruce Springsteen - 3 Foto: Profimedia

"Vi me hvatate po cijelom gradu. Ne potpisujem ništa", poručio je Springsteen ulazeći u zgradu hotela, na što mu je jedan obožavatelj odgovorio: "Mi nismo, mi smo Vas ovdje čekali!"

Turneja se nastavlja u nedjelju nastupom u Pragu.

