Trumpove carine mogle bi izbrisati Hrvatsku s filmske karte svijeta

Trump ide na rat s globalnom filmskom industrijom – planira uvesti 100% carine na sve filmove snimljene izvan SAD-a. Što to znači za Hrvatsku, koja je u posljednje vrijeme privukla brojne strane produkcije? Hoće li Dubrovnik, Vis i Zagreb ostati bez filmskih setova?

Od početka drugog mandata Donalda Trumpa, carine su se prometnule u top-temu. Iako smo očekivali da će – u filmskom kontekstu – biti zastupljene tek u nekom scenarijom, američki predsjednik odlučio je njima zahvatiti i samu filmsku industriju. Naime, najavio je uvođenje 100-postotne carine na sve filmove proizvedene izvan Sjedinjenih Američkih Država.

Piše Kinofilm da je Trump to objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, istaknuvši da je dao nalog Ministarstvu trgovine i američkom trgovinskom predstavniku da odmah započnu s pripremom provođenja ove politike. Trump je istaknuo da "filmska industrija u Americi rapidno umire" i optužio strane zemlje da "krađom američkih produkcija" ugrožavaju nacionalnu sigurnost.

"Druge zemlje nude svakakve poticaje kako bi privukle naše redatelje i studije izvan SAD-a. Hollywood i brojna druga područja unutar zemlje su uništena. Riječ je o organiziranom pokušaju stranih država da ugroze SAD, odnosno o prijetnji nacionalnoj sigurnosti. Osim svega, tu je i pitanje poruka i propagande!", napisao je u objavi Trump.

Ustaljena praksa

Premda djeluje kao radikalna mjera, činjenica je da brojne američke produkcije posljednjih godina masovno snimaju u inozemstvu. Razlog? Porezne olakšice, niži troškovi rada, fleksibilniji zakoni i konkurentne produkcijske usluge. Tako su se Vancouver, London, Budimpešta, Prag, Novi Zeland i Dublin prometnuli u redovite destinacije za snimanje visokobudžetnih holivudskih filmova i serija.

Ne treba previše "kopati" po prošlosti da bismo naveli nekoliko primjera. Naime, Avatar 2 (Avatar: The Way of Water, 2022.) sniman je na Novom Zelandu, diljem Europe snimala se Nemoguća misija: Odmazda – Prvi dio (Mission: Impossible – Dead Reckoning, 2023.), Češka je ugostila set s nestrpljenjem iščekivane Ballerine (2025.), a u Londonu je u tijeku snimanje filmova Spider-Man: Brand New Day (2026.) i Avengers: Doomsday (2026.). U britanskoj prijestolnici je započelo snimanje i filma Supergirl: Woman of Tomorrow (2026.), koje je potom nastavljeno u Škotskoj i na Islandu, a u Velikoj Britaniji je planirano i snimanje filma Star Wars: Starfighter (2027.), s Ryanom Goslingom. No, osim velikih naslova, postoji i niz niskobudžetnih filmova koji se, zbog nižih troškova rada i povoljnih uvjeta, snimaju u zemljama poput Rumunjske i Bugarske.

I Hrvatska na karti američkih produkcija

Treba svakako spomenuti i Hrvatsku koja je, zahvaljujući prirodnim ljepotama, povijesnim lokacijama i konkurentnim poticajima, posljednjih godina postala atraktivna destinacija za strane produkcije. Primjerice, serije Igre prijestolja (Game of Thrones, 2011. – 2019.), Nasljeđe (Succession, 2018. – 2023.) te Vještac (The Witcher, 2019. – danas) snimane su u Dubrovniku, Splitu, otocima Korčuli i Krku te drugim lokacijama, što je potaklo i razvoj filmskog turizma.

Osim spomenutih serija, u Hrvatskoj je snimljen i film Mamma Mia 2 (Mamma Mia! Here We Go Again, 2018.) jer je Vis "glumio" izmišljeni grčki otok Kalokairi. Akcijska komedija Čuvaj me s leđa 2 (The Hitman's Wife's Bodyguard, 2021.) u Rovinj, Rijeku i Zagreb dovela je Ryana Reynoldsa, Samuela L. Jacksona i Salmu Hayek, a u Splitu je sniman triler Vikend u Hrvatskoj (The Weekend Away, 2022.). Akcijski triler s Ryanom Goslingom i Chrisom Evansom, The Gray Man (2022.), sniman je na nekoliko europskih lokacija, uključujući i Hrvatsku (otok Mljet), dio SF horora Bazen beskraja (Infinity Pool, 2023.), sniman je u Šibeniku, a zahvaljujući američko-hrvatskoj produkciji filma Jakova Sedlara, 260 Days, prošle se godine snimalo i u Slavoniji.

