Zagreb se sprema za spektakl: Evo tko će na Trgu zagrijati navijače prije okršaja Hrvatske i Engleske

Sve je spremno za veliki dan hrvatskog nogometa. Prije nego što Vatreni istrče na teren protiv Engleske, tisuće navijača okupit će se na Trgu bana Jelačića, gdje ih očekuje bogat zabavni program i atmosfera dostojna najvećih sportskih događaja.

Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za jedan od najvažnijih susreta na Svjetskom prvenstvu 2026., Zagreb se sprema za pravi navijački spektakl. U srijedu, 17. lipnja, Trg bana Josipa Jelačića postat će mjesto okupljanja tisuća navijača koji će zajedno bodriti Vatrene prije velikog dvoboja protiv Engleske.

Organizatori su pripremili bogat program koji spaja glazbu, navijačku atmosferu i posebne sadržaje namijenjene svim generacijama. Središnji gradski trg tako će nakratko postati epicentar hrvatskog navijačkog zajedništva, a očekuje se dolazak brojnih navijača iz Zagreba i drugih dijelova Hrvatske.

Trg bana Josipa Jelačića Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Trg bana Josipa Jelačića Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Za glazbeni dio programa pobrinut će se omiljeni tamburaški sastav Slavonia Band, koji će svojim nastupom dodatno podići atmosferu među okupljenima. Bend iz Đakova posljednjih je godina postao nezaobilazan dio brojnih sportskih i navijačkih događanja, a zagrebački koncert bit će im posebno važan jer predstavlja početak njihove velike međunarodne turneje.

Slavonia Band Foto: Instagram

Nakon nastupa u hrvatskoj metropoli glazbenici odlaze u Sjevernu Ameriku, gdje će tijekom Svjetskog prvenstva nastupati na događanjima koja okupljaju hrvatsku dijasporu u Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Objavu Slavonia Banda pogledajte OVDJE.

Svjetsko prvenstvo ponovno je pokazalo koliko sport može povezati Hrvate bez obzira na to gdje žive. Upravo zato navijački programi u gradovima domaćinima okupljaju velik broj naših iseljenika koji žele zajedno pratiti reprezentaciju i osjetiti djelić atmosfere iz domovine.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se ove naše misice? Zna se gdje je danas, nešto se itekako promijenilo

Uz glazbeni spektakl, posjetitelje očekuje i modni događaj koji donosi drugačiji pogled na navijačku kulturu, modna revija pod nazivom ''Žene navijaju''. Uoči početka utakmice bit će predstavljena posebna kolekcija inspirirana hrvatskim identitetom, suvremenim dizajnom i ženskim poduzetništvom.

"To je priča o ženama koje navijaju za Hrvatsku, ali i jedna za drugu. Jer svaka od nas svakoga dana igra svoju utakmicu – nekad na poslu, nekad kod kuće, u poduzetništvu ili majčinstvu. Željeli smo stvoriti nešto drugačije. Ne još jednu klasičnu navijačku majicu, već kolekciju koja spaja hrvatski identitet, moderan dizajn i ženstvenost", poručila je Sara Jurič iz agencije Abilita Media.

Cijeli koncept donosi spoj navijanja, mode i kreativnosti te pokazuje kako sportski događaji mogu biti platforma za predstavljanje domaćih ideja i poduzetničkih inicijativa.

Pogledaji ovo Celebrity Gdje je Ivan Temšić pet godina nakon pobjede u MasterChefu? Ima novi projekt koji mijenja sve!

Kombinacija glazbe, mode i navijačke energije pretvorit će središte Zagreba u mjesto na kojem će se slaviti hrvatski sport, kultura i zajedništvo. Navijači će tako imati priliku u jedinstvenoj atmosferi dočekati početak utakmice protiv Engleske i još jednom pokazati zašto su među najstrastvenijima na svijetu.

Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi u podcastu IN magazina.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Naš zgodni trkač o vezi s atletičarkom i planovima za vjenčanje: ''Želim da njoj sve bude savršeno, predivna je i posebna osoba''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Rod Stewart razočarao fanove otkazivanjem koncerta pa osvanuo na tribinama Svjetskog prvenstva