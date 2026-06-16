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Vatrena atmosfera

Zagreb se sprema za spektakl: Evo tko će na Trgu zagrijati navijače prije okršaja Hrvatske i Engleske

Piše K.D., Danas @ 09:00 Zanimljivosti komentari
Trg bana Josipa Jelačića Trg bana Josipa Jelačića Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Pixsell

Sve je spremno za veliki dan hrvatskog nogometa. Prije nego što Vatreni istrče na teren protiv Engleske, tisuće navijača okupit će se na Trgu bana Jelačića, gdje ih očekuje bogat zabavni program i atmosfera dostojna najvećih sportskih događaja.

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