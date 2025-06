Kako izgleda najmlađa Vucina kći? Odrasla je u pravu ljepoticu, evo čime se ona bavi

Legendarni glazbenik Siniša Vuco bio je ekskluzivni gost posljednje ovosezonske epizode emisije "Special Happy Show" na Happy FM-u. Voditelju Dini Termanu je bez zadrške pričao o brojnim temama, od egzistencije u Venezueli, ljubavi prema janjetini i heavy metalu, pa sve do Guinnessovog rekorda.

"Putujem ovih dana u London jer žele uživo vidjeti čovjeka koji je oborio rekord. Otpjevao sam najduži ton u povijesti. Za jednu trećinu sam nadmašio rekord. To je moja osobna pobjeda i satisfakcija. Ali to ne znači da ću sad pljuvati po onima koji pjevaju kratke note. Svak ima svoje mjesto pod suncem", poručuje Vuco.

A već u kolovozu vraća se u Venezuelu, u kojoj ima dva stana, a početkom sljedeće godine bi mu u posjetu mogle doći kći i unuka.

Siniša Vuco - 3 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

"Dok sam još u snazi, dobro je, čak dva puta godišnje idem preko oceana. Znači da sam izdržljiv, u formi sam. Za razliku od drugih gastarbajtera, ja radim u Hrvatskoj, a živim i trošim tamo", kaže i dodaje da se upravo u Južnoj Americi najbolje odmara.

"Spavam dugo. Tamo živim zdravije. Kupim njihovo voće, malo našeg, šetam, vozikam se. Tek tamo sam počeo živjeti kako treba. Iako, svi znaju koliko volim pričati, a tamo ne razumijem jezik, osim najvažnijih riječi pivo, meso, riba, jastog, rum...", kroz smijeh će.

Pogledaji ovo Celebrity Nikad nije bila mršavija! Na novim fotkama Oprah Winfrey vidi se rezultat borbe koju je vodila godinama

Dobro je poznato da je Splićanin i veliki gurman pa je zbog dobre hrane spreman i na duge vožnje: "Potegnem bez problema 100–200 kilometara samo da pojedem pravu lignju. Probudim se ujutro i prvo što pomislim: 'Aha, živ sam, hvala Bogu. Idemo dalje.' I odmah se pitam: 'Što ću jesti danas?' Lignje. Ili školjke. Ili janjetina. Gdje ću? Vrpolje? Senj? Nije mi to problem".

Siniša Vuco - 3 Foto: Privatni album

Zaljubljenik u rock i heavy metal nema problem "plesati" između žanrova pa je nedavno objavio duet s Anom Bekutom, "Kad bi opet".

"Ana Bekuta je strašno dobra osoba, kvalitetna. Kad sam tek počeo raditi prve koncerte, moj kum Svale bi vozio, a ja bih pio rakiju i slušao narodnjake, i obavezno bi na repertoaru bila Ana", priznaje.

"Najviše volim narodnu muziku. Starinsku, pravu, izvornu. A onda dolazi heavy metal", rekao je pa dodao: "Možda ću za deset minuta kazati obratno. Takav sam ti ja, sve zavisi kako me uhvati".

Za sebe kaže da je "podvojena ličnost".

"U isto vrijeme volim i mrzim gazirana pića. Ja sam čovjek kojem bi trebalo zabraniti da bude na slobodi. Zatvorite me u zlatni kavez, dajte mi jastoge, bifteke i neću se buniti", našalio se.

Siniša Vuco - 4 Foto: Privatni album

Siniša Vuco Foto: Duje Klaric/Cropix

U "Special Happy Showu" mu se u jednom trenutku pridružila i kći Brigita, koja također gaji veliku ljubav prema glazbi. "Kako je imati Vucu za tatu?", upitao ju je Dino.

Pogledaji ovo Celebrity Ma kakve su to puse slavne ljepotice i holivudskog zavodnika? O njegovu prekidu veze bruji cijeli svijet

"Za drugo i ne znam... Nekako sam od uvijek bila okružena glazbom. Glazba je stalno bila prisutna, u autu, kod kuće, stalno su se slušali njegovi albumi, njegove pjesme. Idem u školu, svi znaju tko mi je otac, a ja ne znam tko su njihovi", priča Brigita.

Siniša i Brigita Vuco - 1 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Osim najmlađu Brigitu, Vuco je u braku sa suprugom Jelenom dobio Luku, Vilibalda i Katarinu, a prije nekoliko godina stigla mu je unučica.

"Čuju se svaki dan preko video poziva dok je u Americi. Kad se on probudi, taman je kod nas već večer. Tamo dan, sunce, bazen... I onda on sve to snima, pokazuje. A Gita se ljuti, kaže da bi i ona sad bila tamo", podijelila je Brigita, kojoj je upravo tata Vuco prva osoba kojoj pušta svoju glazbu.

Siniša i Brigita Vuco - 2 Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

"Većinom bude ono: 'Top! Top! Odlično!' I onda, nakon tjedan dana kad pitam što ćemo s onom pjesmom, 'Ništa, zaboravi, idemo dalje'", kaže Brigita.

Brigita Vuco - 6 Foto: Instagram

Brigita Vuco - 7 Foto: Instagram

Na samom kraju, Vuco je oduševljeno zaključio: "Moram biti iskren, Happy FM ima jedan lijepi program, izvlačite na vidjelo neke zaboravljene pjesme, zabavne i pop hitove hrvatske glazbe. I tu se vidi i zna: Hrvatska je imala ozbiljne hitove '90-ih i 2000-tih. A ima, hvala Bogu, i danas".

Galerija 15 15 15 15 15

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Sjećate se stroge ravnateljice iz hit-filma? Javila se s kultne lokacije na kojoj se snimao prije 22 godine

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Što se točno događa? Srpski youtuber i njegova bivša u središtu drame koju prati cijeli Balkan

Pogledaji ovo Celebrity Prizori kao iz filma! Zbog njezina trčkaranja po plaži u bikiniju glave su se same okretale