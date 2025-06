Bliski suradnik Matta Damona i Bena Afflecka otkrio istinu o njihovu usponu do vrha Hollywooda

"Dobri Will Hunting" u zvjezdane visine vinuo je Bena Afflecka i Matta Damona, a mnoge je iznenadilo tko je isprva trebao biti redatelj.

Film "Dogma", o dvojici palih anđela koji su se pokušavaju vratiti u raj, prije 26 godina uzburkao je mnoge zbog svog tretmana Katoličke Crkve, zbog čega su organizirani protesti i prijetili smrću redatelju Kevinu Smithu. Unatoč tomu, film je na svojih 10 milijuna dolara budžeta ostvario prihod od 45 milijuna, no u doba streaminga nije ga se moglo naći ni na jednom servisu.

Razlog je bio taj što su prava na film držala braća Bob i Harvey Weinstein, a nakon što je Harvey osuđen na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja, Bob je odbijao prodati prava. Na kraju je prava otkupio Iconic Events, koji će ponovno u američkim kinima emitirati "Dogmu".

Dogma - 1 Foto: Profimedia

Dogma - 2 Foto: Profimedia

Dogma - 3 Foto: Profimedia

Glavne uloge u filmu Kevina Smitha pripale su dugogodišnjim prijateljima Benu Afflecku i Mattu Damonu, koji su u ovaj projekt ušli nakon iznimno hvaljene drame "Dobri Will Hunting" za čiji scenarij su dobili Oscara. Međutim, njih trojica mogla su sudjelovati i na filmu "Dobri Will Hunting" da je Smith to htio, no zato je pomogao u njegovu uspjehu.

Pogledaji ovo Celebrity Najzgodniji sportski par na svijetu skinuo se u kupaće kostime, za njima su se okretale sve glave!

Kako je Smith priznao, nakon što je radio zajedno s Affleckom na filmu "Mallrats", Affleck i Damon već su prodali prava na taj scenarij produkcijskoj tvrtki Castle Rock Entertainment, koja ih pak nije htjela kao glumce u tom filmu. Pedesetčetverogodišnji filmaš pomogao im je tako što je u priču uveo Weinsteinov studio Miramax.

Dobri Will Hunting - 4 Foto: Profimedia

Dobri Will Hunting - 2 Foto: Profimedia

"Prvo pitanje koje su mi postavili Ben, Matt i ljudi iz Miramaxa bilo je: 'Želiš li režirati Good Will Hunting?' Mislim da su to svi pitali sa stisnutim stražnjicama, nadajući se da ću reći ne", ispričao je Smith. "Naravno, rekao sam: 'O, moj Bože, ne.' Da ja to režiram, cijelo vrijeme bih se okretao Benu i Mattu i pitao: 'Je li ovo ono što ste zamislili kad ste to pisali?'"

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica podijelila posljednju fotografiju s Matijom Dedićem prije njegove smrti

Smith je predložio da Damon i Affleck sami režiraju film, no odbili su ga: "Rečeno mi je da luđaci ipak neće voditi taj azil, pa je u Miramaxu započela potraga za redateljem."

Galerija 10 10 10 10 10

Kevin Smith - 1 Foto: Profimedia

Kevin Smith - 2 Foto: Profimedia

Kevin Smith - 4 Foto: Profimedia

Mnogi su bili zainteresirani za režiranje tog filma, no na kraju su se odlučili za Gusa Van Santa, pogotovo jer je s njim nekoliko godina ranije radio Benov brat Casey Affleck (Morgan O'Maily). Koliko je bila dobra odluka pokazuje i to da su Damon i Affleck osvojili Oscara za najbolji originalni scenarij, Robin Williams za najboljeg sporednog glumca, a film je na budžet od 10 milijuna dolara zaradio 226 milijuna.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Anke iz ''Najboljih godina''? Mama joj je slavna glumica, brat svećenik, a ona se okušala i u politici

Poslije ove drame uspon Bena Afflecka i Matta Damona u Hollywoodu dobio je još veća krila.

Što vi mislite o ovoj odluci Kevina Smitha, pišite nam u komentarima!

O prijateljstvu Matta Damona i Bena Afflecka više pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Prizor Sandre Bagarić u žutom bikiniju raspametio njezine fanove: ''Kao vino si!''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Josipa Lisac shrvana je odlaskom Matije Dedića, prije smrti ispunila mu je želju o kojoj je sanjao godinama

Pogledaji ovo Celebrity Stara fotografija Matije Dedića u zagrljaju sestre tjera suze na oči, bilo je to njihovo rijetko druženje

Pogledaji ovo Celebrity Seve uživa u Italiji, a pažnju je ukrala posebna osoba s kojom se tamo nalazi