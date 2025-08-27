Jeste li zapravo najveći fan Taylor Swift? Provjerite u našem kvizu!

Taylor Swift u 20 godina karijere prometnula se od mlade nade country glazbe do najveće svjetske glazbene zvijezde, koja je oborila više rekorda. Čak 86 tjedana na vrhu liste najprodavanijih u SAD-u, 11 izdanja s preko 54 milijuna prodanih primjeraka i 70,7 milijardu streamova doveli su je do toga da je pet puta dobila nagradu Svjetske diskografske federacije (IFPI) za najtiražnijeg izvođača.
Kako bi provjerili koliko dobro poznajete karijeru Taylor Swift, pripremili smo vam jedan kviz, a vi nam u komentarima javite rezultat.
