Pravi ste fan britanske kraljevske obitelji? Dokažite to u kvizu o kralju Charlesu!

Testirajte svoje znanje o trenutnom britanskom kralju koji je čak 70 godina čekao da dođe na prijestolje!

Kralj Charles III. u petak 14. studenog slavi svoj 77. rođendan. Rođen za vrijeme vladavine svog djeda kralja Georgea VI., živio je kroz turbuletno razdoblje u kojima sve mnogo toga brzo izmjenjivalo i razvijalo. Nakon smrti svoje majke, voljene i poštovane kraljice Elizabete II., došao je na britansko prijestolje, nakon što je ranije srušio rekord svog šukundjeda Edwarda VII koji je 59 godina čekao na tron. Zbog čega što je radio, bilo da se radi o privatnom životu ili o poslovima, mnogi će imati svoje mišljenje o Charlesu III. koji unatoč vitalnoj dobi i raku s kojim se bori već neko vrijeme i dalje ima važnu funkciju u životu Britanaca i Commonwealtha.

Kako bismo provjerili koliko znate o Charlesu, pripremili smo vam jedan kviz u kojem će samo pravi fanovi britanske kraljevske obitelji znati sve odgovore.

