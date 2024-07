Francuska komedija godine o influencerici i divljaku

Francuzi su poznati po svojim stvarno ludim komedijama, a ‘Kao pas i mačka’ tu ludost podiže na novu razinu u filmu koji vam neće dopustiti uhvatiti zraka.

Monica je vlasnica poznate mačke influencerice po imenu Diva. Jack je lopov čiju je posljednju krađu, veliki neprocjenjivi rubin, slučajno progutao pas lutalica Chichi. Nesretnim spletom okolnosti, Monica i Jack se raziđu sa svojim ljubimcima dok lete prema nepoznatom mjestu. Između Montreala i New Yorka počinje ludo putovanje za oboje koji nemaju ništa zajedničko. Ljudi s jedne strane koji su izgubili trag za svojim dragocjenim životinjama i kućni ljubimci s druge strane koji su prepušteni sami sebi… s tim da oni ne znaju da će Brandt, policajac koji im je za petama, učiniti sve da se dočepa rubina, piše Kinofilm.

Francuska komedija Kao pas i mačka (Chien et chat) nepopustljiva je jurnjava ispunjena smijehom koja prati mačku influencericu Divu i naivnog psa Chichija koji pokušavaju prijeći put od Montreala do New Yorka u potrazi za svojim vlasnicima. No, ono što dvoje čupavaca ne zna je da su njihovi vlasnici sišli s aviona koji ih je trebao odvesti u New York i krenuli su za njima, a to čini i nindža-policajac koji mrzi životinje.

Film je režirala francuska komičarka Reem Kherici koja ujedno glumi Monicu, jednu od glavnih uloga. Scenarij je napisala s kolegom scenaristom Tristanom Schulmannom koji iza sebe ima hitove koji su osvajali top liste u francuskim kinima poput avanturističke komedije Jack Mimoun i tajne Val Verdea (Jack Mimoun & les secrets de Val Verde, 2022.) te nogometne horor komedije Zgoditak mrtvih (Goal of the Dead, 2014.).

Mada je najpoznatija kao glumica i članica francuskih komičarskih trupa, Reem Kherici iza sebe ima već uspješne filmove koje je režirala i za koje je pisala scenarij, kao što su komedije Pariz ili ništa (Paris à tout prix, 2013.), i Dan D (Jour J, 2017.). Dan D je bio posebno velik uspjeh te je snimljen i španjolski remake istog nazvan Dok nas vjenčanje ne rastavi (Hasta que la boda nos separe, 2020.).

Sinkronizirano u kinima od 22.08.

