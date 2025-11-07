Uz posvetu velikom glumcu otvoren je tradicionalni festival komedije!

U Histrionskom domu otvoreni su 14. Bobijevi dani smijeha uz prisjećanje na velikog Josipa Bobija Marottija.

Sinoć su pred punim Histrionskim domom otvoreni 14. Bobijevi dani smijeha, festival komedija. Festival je prisjećanjem na velikog Josipa Bobija Marottija otvorio Zlatko Vitez, nakon čega je odigran ovogodišnji histrionski hit s Opatovine, „Muke po Iveku“ Nine Škrabea, redatelja Ivan-Gorana Viteza u kojem glume Andrej Kopčok, Irena Tereza Prpić, Vini Jurčić, Krisijan Petelin, Nancy Abdel Sakhi, Dean Krivačić i Jan Kovačić.



Na ovogodišnjim, četrnaestim po redu, Bobijevim danima smijeha očekuje nas mnoštvo različitih komedija i sigurni smo da će svatko pronaći nešto po svom ukusu i uljepšati si kraj ove godine.

Bobijevi dani smijeha

Na Festivalu ćete osim tri naslova Glumačke družine Histrion moći pogledati gostujuće komedije iz nekoliko zagrebačkih kazališta i kazališnih grupa (Satiričko kazalište Kerempuh, Kazalište Moruzgva, Teatar Rugantino, KNAP, Lectirum, Tesla teatar, Teatar Erato, Zia produkcija), pregršt predstava iz drugih hrvatskih gradova (Kazalište Virovitica, Gradsko kazalište „Joza Ivakić“ iz Vinkovaca, Kazališna družina Susret iz Osijeka, Kerekesh teatar iz Varaždina, Scena Gorica iz Velike Gorice, Studio Art iz Zadra, Glinjol teatar iz Gline i Teatar igre iz Vinkovaca), te jedno inozemno gostovanje (Prizor plus iz Beograda, Srbija).

14. Bobijevi dani smijeha bit će zatvoreni 29. studenoga u 20 h dodjelom Bobijevih nagrada za najbolju predstavu, najbolju mušku i žensku ulogu te još jednom izvedbom predstave MUKE PO IVEKU.



Sve predstave se održavaju u 20h u Histrionskom domu (Ilica 90/1).

Bobijevi dani smijeha



RASPORED PREDSTAVA:

MUKE PO IVEKU – Glumačka družina Histrion, Zagreb (četvrtak 6.11. u 20 h, Histrionski dom) – OTVARANJE 14. BOBIJEVIH DANA SMIJEHA

HOLLYWOOD – Tesla teatar, Zagreb (petak 7.11. u 20 h, Histrionski dom)

IZUZETNO DRAMATIČNA DRAMA – Kazališna družina Susret, Osijek (subota 8.11. u 20 h, Histrionski dom)

SVE ZBOG JEDNOG IMENA – Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb (ponedjeljak 10.11. u 20 h, Histrionski dom)

DOK NAS INTELIGENCIJA NE RASTAVI – Kazalište KNAP, Zagreb (utorak 11.11. u 20 h, Histrionski dom)

LJUBAV NA SEOSKI NAČIN – Prizor Plus, Beograd - Srbija (srijeda 12.11. u 20 h, Histrionski dom)

KULEN RUŽ – Gradsko kazalište „Joza Ivakić“, Vinkovci i Kazalište Virovitica (četvrtak 13.11. u 20 h, Histrionski dom)

TVORNICA HRVATA – Teatar Erato, Zagreb i Kazalište Virovitica (petak 14.11. u 20 h, Histrionski dom)

PENZIĆI LUDUJU – Kerekesh teatar, Varaždin (subota, 15.11. u 20 h, Histrionski dom)

TRI RADNIKA I MIJEŠALICA – Glinjol Teatar, Glina i Teatar igre, Vinkovci (nedjelja, 16.11. u 20 h, Histrionski dom)

DIOGENEŠ – Glumačka družina Histrion, Zagreb i RTV Zagreb (1982.) – snimka antologijske kazališne predstave, BESPLATAN ULAZ (ponedjeljak, 17.11. u 20 h, Histrionski dom)

PUSTOLOVINE KREATIVNIH KNJIGOVOĐA – Teatar Rugantino, Zagreb (srijeda, 19.11. u 20 h, Histrionski dom)

NIŠTA BEZ REKLAME – Zia produkcija, Zagreb (četvrtak, 20.11. u 20 h, Histrionski dom)

ČOVJEČE, NE LJUBI SE – Glumačka družina Histrion, Zagreb (petak, 21.11. u 20 h, Histrionski dom)

ŽENE NA RUBU – Scena „Gorica“, Velika Gorica (subota, 22.11. u 20 h, Histrionski dom)

PARAZITSKA POSLA – Kazalište Moruzgva, Zagreb (utorak, 25.11. u 20h, Histrionski dom)

SUPARNICE – Kazališna družina Lectirum, Zagreb (srijeda, 26.11. u 20h, Histrionski dom)

VOLIM NJOFRU – Kazališna udruga Studio Art, Zadar (četvrtak, 27.11. u 20 h, Histrionski dom)

OKO JEDNE HIŽE – Glumačka družina Histrion, Zagreb (petak, 28.11. u 20 h, Histrionski dom)

MUKE PO IVEKU – Glumačka družina Histrion, Zagreb (subota 29.11. u 20 h, Histrionski dom) – DODJELA NAGRADA 14. BOBIJEVIH DANA SMIJEHA

