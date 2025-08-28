Stariji za, mladi protiv! Zvijezde o uvođenju obveznog vojnog roka: "Neka me sad mrze!''

Od iduće godine ponovno se uvodi obvezni vojni rok. Naše starije zvijezde smatraju da je to odličan način da mladići očvrsnu te steknu nove vještine i navike, no čini se da mladi ne misle tako. Indira bi se sama prijavila u vojsku, a Jole i Goran Karan ispričali su nam osobna iskustva. Priču donosi naš Davor Garić, koji u hrvatskoj vojsci čak ima čin razvodnika.

Vijest o mogućem ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka izazvala je niz reakcija – kako među građanima, tako i među poznatima. Dok starije generacije u tome vide priliku za disciplinu i stjecanje korisnih vještina, mlađi nisu toliko oduševljeni.

Indira Levak jedna je od onih koji bi vojsku prihvatili objeručke.

"Dok sam kuhala ručak, pomislila sam – možda bih i ja mogla tamo otić! Malo ću izgubiti na kilaži, naučiti baratati oružjem... Ako netko napadne, evo mene u prvim redovima! Vojni rok nije loš – nauči te disciplini i redu", kaže Indira Levak.

Giuliano je također za uvođenje obveznog roka.

"Gledam ovu dicu od 18-19-20 godina... Mislim da bi im dobro došlo da vide jedan drugačiji način života. To im može samo pomoći."

"Ja bih to stavila pod obavezno. Neka me mrze – i moj najmlađi sin ako treba. Voljela bih da to probaju", kaže Zorica Kondža.

"U vremenu u kojem živimo, realno je da trebamo znati baratati nekim stvarima. Svaka vještina je dobrodošla", rekao je Miroslav Škoro.

Jole i Goran Karan prisjetili su se vlastitog iskustva iz mladosti.

"Dizanje ujutro u 4:40, bez obzira na kišu ili minus dva. Tjelovježba, doručak, postrojavanje – sve se zna", govori Jole.



"Tek sam završio srednju, kretala glazba, izlasci, cure... i onda te netko stavi u vojsku. Nije baš bio idealan trenutak", kaže Karan.

Plesač Luciano Plazibat vidi stvar iz druge perspektive:

"Ako netko odvede feminiziranog dečka u vojsku, neće on nakon dva mjeseca postati više muško. Ljudi promašuju poantu. Treba se prvo educirati o tome što vojni rok zapravo jest."

Što ako ne želiš u vojsku? Za one koji se pozovu na priziv savjesti, predviđa se drugačiji oblik obuke.

"Ne moraš pucati ako si pacifist, ali ako me netko napadne – branit ću se", kaže Kondža.

"To je stvar izbora. Ako želiš – idi, ako ne – nemoj. A ja bih išla... hahahaha", dodaje Indira.

"Nitko ne zna kamo vodi ovaj ludi svijet. Treba barem znati kako se zaštititi", zaključuje Jole.

Na kraju, dok se rasprave nastavljaju, poruka svima koji odlučuju ostaje ista: Vodimo ljubav, a ne rat.

