Upoznajte Tea - virtualnog asistenta Nove TV!

Tehnologija napreduje iz dana u dan, a umjetna inteligencija pokazuje svoje mogućnosti na svim poljima, pa tako i u svijetu medija. U prilogu IN magazina upoznat ćemo vas s Teom, virtualnim asistentom Nove TV. Na Future Tense konferenciju vodi vas naša Dorotea Filipaj.

''Predstavili smo ga prošle godine u izbornoj godini kao političkog analitičara, kasnije smo ga imali kao virtualnog voditelja putem VR naočala, a eto ove godine imamo ga i u ovom izdanju kao virtualnog asistenta'', objasnio nam je Teo Letnić iz produkcijske grafike Nove TV.

A ovaj virtualni asistent ima različite vještine. Među ostalim, Teo voli plesati!

Umjetna inteligencija, inovacije u tehnologiji, održivosti i općenitom poslovanju na konfereciji Future Tense predstavili su neki od najpoznatijih futurologa i govornika.

In Magazin: Future Tense - 1 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Future Tense - 6 Foto: DNEVNIK.hr

''Future Tense je konferencija koja pokušava dovesti trendove u Zagreb, koja pokušava ljude iz biznisa motivirati, inspirirati, potaknuti da te promjene radi u svom poslovnom okruženju'', objasnila je Manuela Šola, organizatorica i osnivačica konferencije Future Tense.

Veliku životnu promjenu doživio je jedan od glavnih panelista - nagrađivani kanadski autor i govornik.

In Magazin: Future Tense - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Mnogi od nas danas žive kao da su stisnuli tipku za brzo premotavanje i jurimo svojim životima umjesto da ih doista živimo. Shvatio sam da sam upao u taj "trkaći" način života, kad sam počeo čitati priče za laku noć svojem sinu. Nisam mogao usporiti pa je moja verzija Snjeguljice imala samo tri patuljka, što je bilo smiješno. Došao sam do točke kada sam gotovo kupio knjigu s pričama za laku noć, koje traju jednu minutu — Snjeguljica u 60 sekundi. Tada mi se upalila lampica i pomislio sam da je ovo ludo. Jurim kroz svoj život umjesto da ga živim. Moram usporiti!'', objasnio je Carl Honore

Carla zovu vodećim glasom globalnog pokreta usporavanja, a dao nam je pokoji savjet kako to i postići.

In Magazin: Future Tense - 3 Foto: DNEVNIK.hr

In Magazin: Future Tense - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''Stavi na prvo mjesto ono što je važno, a sve ostalo pusti. Češće ugasi mobitel. To mi omogućuje da usporim i da sam biram kada ću ubrzati. Mislim da također pomaže ako u svoju dnevnu rutinu uključiš neki oblik sporog rituala. To može biti bilo što – od pletenja preko joge do meditacije. Za mene je to kuhanje. Nešto što te čini otpornim na žurbu. Uključi to u svoj dan i neka ti pomogne usporiti.'', zaključio je Carl Honore, autor i panelist.

Jednostavan recept za život s manje stresa!

