Tko je sportašica koja konjima s hipodroma nudi vikend smještaj na svojem imanju!

Mlada i uspješna jahačica Josipa Koletić ponudila je vikend-smještaj konjima sa zagrebačkog hipodroma na samoborskom imanju svoje obitelji. Razlog je, naravno, sutrašnji koncert, ali i još nešto. A što? Zna naša Jelena Prpoš, sve saznajte u prilogu IN magazina.

Koliko voli konje, koliko im se divi i uživa u njihovu društvu Josipa je još jednom dokazala otvorivši vrata staje i imanja konjima smještenima na zagrebačkom hipodromu. Dolazak prvih tek se očekuje, a na ovaj potez odlučila se kako bi njima i njihovim vlasnicima umanjila eventualni stres izazvan količinom buke tijekom nadolazećeg koncerta.

''To je isto individualno, kao od čovjeka do čovjeka. Neki ljudi koji žive u zgradi, nekom će biti veći stres nego drugoj osobi, ali znam da postoji šansa da konjima to bude mali ili veliki stres. Tako da mi smo htjeli reći, gledajte, slobodno iskoristite prostor, procijenite sami, ali da ipak ljudi imaju neku šansu pružiti konjima dva mirna dana'', govori Josipa Koletić.

Bit će smješteni u bokseve koji se na ovom samoborskom imanju koriste samo u vrijeme natjecanja. Sada su prazni. Dok čeka vikend-stanare, Josipa, inače najmlađa seniorska državna prvakinja u preponskom jahanju, zajedno s obitelji brine se o četrdesetak konja.



''Bobby. Ona je moja prva kobila s kojom sam skakala 150. Ovo je Lulona, nije previše druželjubiva, ona je konj najmalđi, s najmanje iskustva. Zove se Komedi i ona je najperspektivniji konj za sada kojeg imam'', objašnjava.

Ove dvije jake ženske snage zajedno su još i jače. Josipi su tek 22 godine. Medalje i pehare više i ne broji, no zato uspomene na svoje pobjede itekako čuva.

''Ja imam definitivno daleko, daleko jednu najdražu pobjedu. Kad sam na svom prvom državnom prvenstvu u Osijeku pobjedila prvenstvo za kadete. Ja sam tad bila skroz nova u sportu, nitko nije ni znao za mene, imala sam brzu, ludu kobilu, zvala se Consuela''.

''Ovo je jedan pehar iz Španjolske iz jednog jako važnog turnira Oliva Nova gdje sam pobjedila Grand Prix 140. I evo nešto zadnje, jako slatko, najslađe, imam jednu malu kobilu zove se Lulona. Bila je najbrža na 135 u Baražu''.

Za sve uspjehe, uz nezaobilazne treninge, nužno je i povjerenje između čovjeka i konja. Ono se gradi, u njega se ulaže. A svaki je konj, nježan i plahi div, potpuno drugačijeg karaktera.



''Ja definitvno preferiram ženske konje, mislim da su teže, jači karakter ali kad imaš na svojojh strani, najbolje su za sport. To je neka konekcija koju je jako teško opisati. To je nešto što se ne može naučiti''.

Konji je i uče strpljenju, a ova ljubav rodila se još kad je Josipa bila djevojčica. Njezini roditelji vjerovali su u njezin san i pomogli joj ga ostvariti stvorivši imanje.



''Ovaj dio iza nas je djedovina mog oca. Gdje je onda on u jednom trenutku rekao, joj pa Josipa voli konje, ajde da možemo se negdje odmoriti za vikend. Uzet ćemo jednu kućicu i jednog konja. Pa gdje nas to može odvesti? Evo, to je bio jedan konj pa drugi pa škola jahanja pa sport''.

Veliku podršku uživa i od svojeg partnera, također jahača. Mađarskog sportaša Rolanda.

''I pomaže mi u treninzima. Sve radimo zajedno. Teme jesu uglavnom konji, nećemo se lagati. Nekakvo radno vrijeme ne postoji. I kada bi s druge strane bila osoba koja završi svoj posao i to je to za danas, dok malo ne naprave jedan korak unutra i zapravo vidiš da si ti od 0 do 24 na raspolaganju tim životinjama''.



Željna novih znanja o konjima Josipa je još kao 16-godišnjakinja otišla u inozemstvo. U Njemačkoj i Švicarskoj naučila se samostalnosti, organiziranosti, ali i timskom radu bez kojeg nema ni vrhunskih rezultata.

''Čim sam starija, vidim koliko je to bilo hrabro s moje strane i koliko je to bilo iznimno hrabro sa strane mojih roditelja. Nisam sigurna za ne znam koliko godina kada ću imati dijete da li bi ja svoju kćeru od 16 godina poslala u jednu štalu gdje se odrađuje jedan strašno profesionalan posao'', priznaje.

A profesionalno nastavlja i dalje. Za rujan organizira novi samoborski turnir, i nije joj teško. Njoj ovo nije samo sport i posao, već način života.

