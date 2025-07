Skriveni dragulji Lijepe naše: Vodimo vas na turu alternativa plažama!

Foto: In Magazin

In Magazin: Alternative plažama - 6 Foto: In Magazin

Ako vam pomisao na pretrpane plaže, ciku i viku izaziva jezu, u idućim minutama čeka vas opuštanje svih osjetila, kao i niz ideja gdje pronaći predah. Ekipa IN magazina zaputila se među krošnje, u polja, na jezera, kako bi vam otkrila najljepše ljetne prizore za dušu i tijelo.

Predivna u svako doba godine, Lijepa naša ipak posebno oživi ljeti, kada sanjivi krajolici pružaju predah od vrućina, u kojem god se smjeru zaputili. Ako vas umjesto prepunih plaža dozivaju planine, polja i jezera, evo gdje vas čekaju trenuci za pamćenje. Tko se ne bi volio izgubiti u čak četiri hektara pitoresknog imanja smještenog u srcu Isre, točnije u općini Savičenta.

Ovdje vas čeka atrakcija za sva osjetila, od umirujuće slike, preko mirisa do okusa. Kruh, tjestenina, sir, kolači, osvježavajući napitci, smo su dio čuda koja priprema Aleksandra.

A nakon što napunite baterije, kući možete ponijeti neku od njezinih lutkica, koje su proputovale pola svijeta i postale etnosuveniri.

Nešto bliže metropoli, nadomak Plitvica, probuditi se možete s pogledom na nebo i krošnje crnogorice. Iako smo glamping resort u Grabovcu posjetili zimi, ljeti je njegovo jezero namijenjeno kupanju, a okolni slapići pridonose dojmu Plitivica u malome.

''Jezero je umjetno napravljeno, to je bio jezero, znači nema kemije, nema ničega, biljke su unutra, a kućice uz jezero imamo četiri, one su direktno uz jezero i pet koje su uz jezero. U blizini smo nacionalnog parka Plitvička jezera, tu su Baraćeve spilje, koje su zimi zatvorene zbog šišmiša, stari grad Drežnik, puno je biciklističkih staza, doslovce ovo područje se bavi aktivnim turizmom'', govori Mirjana Šebalj, voditeljica resorta.

In Magazin: Alternative plažama - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Alternative plažama - 1 Foto: In Magazin

U krošnjama i šumi, kad užegne vrhunac ljeta, čeka vas odmor ili navala adrenalina, što god zaželite. Ako ste u toj drugoj skupini, pravo odredište za vas je park Rizvan city, u ličkom selu Rizvanuša.

Ako vam nije do adrenalina, možete uživati u prirodi, vozeći se kvadovima, ploveći kajakom niz rijeku Liku ili na safariju kroz Velebit.

''Vozimo se kroz šumu, kroz polja, ima vode, ima prašine, kad padne kiša, blata, svaki vremenski period nosi svoju zanimljivost. Kod nas ta vožnja traje sat vremena, mi vas naučimo kako voziti, vi potpišete kako to radite na vlastitiu odgovornost, stavimo kacigu i spremni smo za avanturu'', govori voditelj parka.



A kad vas to sve izmori, tu su kuće za odmor. Odakle puca pogled na jednu od najljepših planina. Sjeverni Velebit osvaja na prvu. Najmlađi je od osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj, a čim zakoračite u to zelenilo, zaboravljate što su stres, rokovi, neplaćeni računi i ljubavni jadi.

In Magazin: Alternative plažama - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Alternative plažama - 8 Foto: In Magazin

''Mir, tišina, priroda, nema ljudi, nema gužvi, čovjek si uvijek nađe neko lijepo mjesto, lijepi pogled'', priča Miran Barjaković, speleolog.

Zahvaljujući dobroj očuvanosti ekosustava, Sjeverni Velebit dom je medvjeda, vuka, risa i surova orla, grabežljivaca na vrhu hranidbenog lanca. Možda i sretnete kojeg!

''Pa može se srest ali teško. Da bi sreli medvjeda morate se negdje na njegovom području sjest, bit jako mirno da vas on ne primjeti da bi ga mogli vidjeti. Inače, kad se normalno krećete, kad se razgovarate, kad se čujete da ste ovdje negdje onda nećete srest ni medu ni vuka'', govori Barjaković.

Ali oni rado navrate u Linden Tree ranč, oazu mira smještenu u Velikoj Plani.

In Magazin: Alternative plažama - 5 Foto: In Magazin

Ovdje svoj mir pronalaze gosti iz različitih dijelova svijeta. Uče o preživljavanju u prirodi, ljekovitom bilju i uživaju u jahanju i izletima.

Pred vašim su nogama diljem zemlje prostrte i neke od najljepših šumskih staza, od Kamačnika, preko Zelenog Vira i vražjeg prolaza sve do Samoborske slapnice, na kojoj osvježenje možete pronaći ispod očaravajućeg slapa.

