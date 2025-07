Samozatajni Barakuda otkrio nam je zašto kavu pije samo prije važnih utakmica

Samozatajnog člana zlatne generacije naših vaterpolista, kamera In Magazina uhvatila je u rodnom gradu - ondje gdje je sve počelo i kamo se, kako kaže, uvijek najradije vraća. Gdje je ova Barakuda proplivala, zašto ne voli more i zašto kavu ne pije ujutro nego prije važnih utakmica, povjerio je našoj Sanji Jurković.

''Počeo sam trenirati prvo nogomet, ali pošto sam bio malo lošije fizičke konstitucije, onda nije to baš ispalo najbolje. A taman se u to vrijeme otvorio bazen tu u Crnici, onda su rekli ajde tamo malo i tako je ostalo'', govori Andrija Bašić.

A ostalo - je povijest. Svoje mjesto u vaterpolskoj reprezentaciji Andrija Bašić zaslužio je još 2015., otkad izbornik Ivica Tucak računa na njega, a on na kavu kao mali ritual za sreću prije važnih utakmica.

'Mislim da ima čak dosta praznovjernih igrača tu, pogotovo moj cimer. Tako da ja sam imam isto neke te stvari, ali mislim da je on još dodatno me povukao sa sobom u to sve tako da smo mi dosta praznovjerni što se tiče toga'', kaže.

Pomaže li to praznovjerje s obzirom na broj medalja koje imaju?

''Pa evo, ja bih rekao da to ima nekog učinka'', kaže.

No zato će vam, na iznenađenje mnogih, reći kako kava nije dio njegova jutarnjeg rituala.

In Magazin: Andrija Bašić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''Odmah popijem čašu vode i moram nešto pojesti. To mi je prvi ritual, a trudim se, odnosno to mi je sad zadnjih par godina da mobitel ne diram uopće. Možda tek prije nego što trebam izaći pa provjerim je li ima nekakva poruka ili nešto, ali generalno samo gledam jel me neko zvao, ne volim baš. Povuče me i mobitel, gledam i u njega previše, možda i više nego što bi htio'', kaže.

Ovaj rođeni Šibenčanin u bazenu provodi mnogo vremena da mu more, šali se, više nije toliko zanimljivo.

Kakve ga uspomene vežu za ovo mjesto?

''Pa za Solaris najbolje uspomene. Tu sam naučio plivati. Barem mi tako kažu pa i ja vjerujem. Tu sam naučio plivati, ali ovamo kod Andrije i tu bih znao sa ocem dolazit na kupanje jer je tu bila jedna mala rivica pa se je moglo skakat. Mene je to interesiralo''.

In Magazin: Andrija Bašić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Je li ga tata učio plivati ili? I kako je to izgledalo? Jel to bilo ono kao gurnem te pa se snađi?)

''Mislim da je u početku bilo malo nešto držanja, vjerojatno je bilo i nekog plakanja, ovo ono, pa je samo bilo, ajde ti izvoli, mi smo tu pa ćemo vidjeti. Starinske metode.

Hoće li ih ti primjenjivati na Mariti?

''Mislim da mi žena neće dati. Ali tako malo sam slabiji, a i slabiji sam pošto je curica, pa ne bi ti ja ispast neki krampus tu. Ali dobro'', kaže.

Njegova će mezimica uskoro navršiti dvije godine i, za razliku od tate, obožava more.

''Rekao sam i ženi da bi htio ja da nam prvo dijete bude curica. Nekako sam više vukao na tu stranu''.

U Mariti mnogo više vidi presliku nje nego sebe.

In Magazin: Andrija Bašić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Više vidim ženu jer je dosta i glasna i kreće se i tako. Kažu da ja baš i nisam bio takav. U početku da kasnije malo manje, ali više nekako ženu vidim u njoj''.

Iako se uistinu velik broj medalja ove reprezentacije redovito slavi uz pjesmu, Bašo nije jedan od onih koji će se samoinicijativno uhvatiti mikrofona.

''Rijetko. Možda u nekim baš ekstremnim prigodama. Možda kad se malo duže ostane pa melodija prestane baš biti važna, onda je samo neka bude deračina. Pa evo možda u tim nekako. Da se sakrije jedno u tim glasovima tu, da. Ali ovako, pošto sam i sam malo sramežljiviji, to nemam baš neku naviku da u tolikoj mjeri pjevanjem''.

No zato nije sramežljiv kad je u pitanju – hrana.

In Magazin: Andrija Bašić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Moj cheat day? O, sa domaćim salamama. Je, to mi ujak dobavlja domaće i Slavonije, tako da se s tim volim počasti. A zato što je saznao da volim kulen i onda on kad ide gdjegod na svoje ture, onda donese obavezno kulena. Tako da se onda ugušim u tome'', kaže.

I dok on skuplja poneki kulen, ali i uspomene i medalje, najviše se veseli onima koje ga čekaju doma.

