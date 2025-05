Iva iz Survivora kod frizera nakon dva i pol mjeseca: ''Već sam se i odvikla od šampona''

Dominikanu je zamijenila Karlovcem. Nakon što je Iva Grgurić napustila show Survivor, po povratku kući jedva je dočekala uobičajenu rutinu. Iva je nakon 2 i pol mjeseca otišla frizeru i pred našim kamerama otkrila kakva je neobična iskustva proživjela u izolaciji na Karibima. Pred nama je ovih dana finalni tjedan Survivora i napeta borba za pobjedu, koju će i ona vjerno pratiti.

''Ljudi moji nakon 2 mjeseca Dominikane ne znam odakle da krenem, ali krenut ću s kosom jer ovo je stvarno katastrofa tako da Anamarija i Sabina - stižem!'', najavila je Iva Grgurić.

''Iva je naš dugogodišnji klijent koja dolazi kod nas već par godina i bili smo u šoku kad smo ju vidjeli na televiziji u Survivoru i bili smo u šoku kad je došla u salon kako je došla preplanula s ovom bojom kose'', priznala je Sabina Belančić.

''Kad provedeš toliko vremena u Survivoru već se odvikneš i od šampona i kreme i rašpice i onda dođeš doma i onda tek vidiš šta ti fali i taj osjećaj čistoće generalno. Odeš se u moru kupat bez sapuna ali nije to to, dalje si prljav. Znala sam uzet šaku pijeska i strugat se jer više ne znam što bi napravila'', ispričala je Iva.

''Nisam prala kosu 2 i pol mjeseca'', dodala je.



''Mislim da je dečkima puno jednostavnije bit tamo, jest da oni zarastu, budu čupavi, ovakvi, onakvi ali nikad nisam vidjela da im se nešto posebno dogodilo, ja imam kovrčavu kosu imala sam tolike čvorove, sve mis e zapetljalo od zaležanosti i znoja i svaki put sam samo pogledala ajoj šta će ovo bit kad uhvatim četku'', priča Iva.



''Čak mi je baš bilo super, kao da sam dobila besplatan odmor od svijeta tako sam to nekako doživjela'', kaže.

Kako je bilo bez mobitela, bez društvenih mreža?

''Iskreno predobro je bilo, stvarno je to obaveza,stalno se nekome javiti pa te uvijek netko nešto zove, ne možeš nestat s mape. Ili se mami javit ovo ono...'', priznaje Iva.

Što je bilo s hranom, što su jeli?

''A doslovno ti nismo ništa jeli, doslovno žlica riže dnevno. I kokos iz šume to mi je bio specijalitet. Prefino. Ali znala sam maštat o maminim filanim paprikama, čupavcima, pita od jabuke, orahnjača. Kako sam se zaželjela te neke domaće hrane'', kaže.

Šta je prvo pojela kad se vratila?

''A mama je napravila filanu papriku, zna mama šta mora''.



Kako je bilo sa životinjama?

''A ono klasika - tarantule, škorpioni, bilo je fora kad smo se kupali s kornjačama velikim, raže su stalno skakale, najgore mi je bilo kad mi je zmija pala na glavu čak dvaput se to dogodilo. Svašta se tamo nađe znalo je i ugrist ljude, jednom me usred noći ugrizo neki pauk usta su mi sva natekla i tako. Sad mi je smiješno, ali uopće ne mogu vjerovat da se to dogodilo'', priča.

Finalni je ovo tjedan Survivora - u utrci za pobjedu su Lara, Lucijano i Marko. Veliko finale ne propustite pratiti u petak 23.5. na Novoj TV.

