Novinarka koja je prva javnosti razotkrila slučaj Dalibora Matanića, otkrila tko je vršio pritisak da se priča ne objavi: ''Puno poziva smo primili, nisu svi bili ugodni...''

Baš poput naziva serije koju je režirao, Šutnja vlada i među glumačkim svijetom koji trese najveći skandal dosad. Dok redatelj Dalibor Matanić, prema vlastitom priznanju, dane provodi na liječenju od ovisnosti, policija i DORH provode izvide vezane uz optužbe za seksualno uznemiravanje glumica i suradnica. U razgovoru s novinarkom koja je prva u javnosti razotkrila slučaj Matanić, doznali smo tko je vršio pritisak da se priča ne objavi te što bi sada moglo uslijediti.

''Recimo kad radim seriju gdje imam 90+ glumaca, a od toga više od pola žena onda jednostavno moram zaštiti sve glumice da imaju svoj mir. Znači da ih neki luđak na setu ne gleda, kada snimamo seksualne scene da nema više od par neophodnih članova ekipe, da se može raditi najnormalnije ta scena''.

Tako je govorio Dalibor Matanić prije tri godine kada je srbijanska glumica Milena Radulović prijavila da ju je silovao i seksualno uznemiravao redatelj Miroslav Mika Antić. No prema riječima glumica koje su se povjerile novinarki Mileni Zajović situacije na snimanjima s Daliborom Matanićem nisu bile u najmanju ruku ugodne. Redatelj je naime godinama slao lascivne poruke glumicama i suradnicama i tako stvarao neugodne situacije.

''Ja sam saznala zapravo preko osobe koju sam i sama poznavala, isto kao što sam poznavala Dalibora Matanića, koja mi se otvorila o slučaju svoje obitelji koji nije bio samo poruke nego je otišao i nešto dalje, i kako smo razgovarali tako je ona rekla da je tih dana zapravo čula za još osoba'', priča novinarka Milena Zajović koja je razotkrila slučaj Matanić.

''Bilo mi je izrazito važno ne samo da sve dobro provjerimo nego da imam dovoljno sugovornica da bi mi to dalo pokriće da ne idem u detalje, zato što nijedna od njih nije željela da objavljujemo detalje koji bi zapravo omogućili Daliboru Mataniću da prepozna tko je sa mnom razgovarao, a ta snaga broja, ja sam imala 30-ak sugovornica, mi je dala tu mogućnost da ih zaštitim najbolje što mogu'', dodaje Milena.

Ovaj problem navodno traje više od 10 godina. Mnoge djevojke koje su razgovarale s Milenom ogorčene su zavjetom šutnje koji je vladao.

''Ono što su mi djevojke još govorile je bilo uglavnom uznemiravanje na setovima, više reklama nego filmova ili serija, barem sam tako ja čula. Možda je to svijet u kojem je manje kontrole ili kraće ljudi provode vrijeme skupa pa si je možda dozvoljavao više. Neugodnosti na tulumima poslije snimanja ili po festivalima. U detalje opet ne mogu jednostavno iz poštovanja prema njegovoj obitelji, iz poštovanja prema žrtvama, i njima je stalo da se ne zna tko je sa mnom govorio jer se još uvijek dan danas boje čovjeka'', priča Milena.

Tijekom istraživanja ove priče Milena je došla do brojke od 200 djevojaka, a iz dana u dan dobiva i neke nove informacije.

''A isto tako s kim god da se razgovaralo nažalost je taj krug bio onih koji su znali su znali toliko da mi je svaka žrtva znala imenovat još 4-5 minimalno onih koji nisu znali, nisu znali ništa ili barem tako govore'', priča Milena.

''Recimo javljaju mi se pa čak i profesorice sa fakulteta ili nekakve starije kolegice ili kolegice s kojima sam pričala koje znaju za svoje prijateljice, studentice ili kolegice koje su možda imale i neke teže slučajeve od ovih koje sam ja konkretno znala i njih je jednostavno strah. Strah ih je gubitka posla, strah ih je razvlačenja u javnosti'', dodaje Milena.

Redatelju Mataniću sada su otkazani svi projekti. Akademija dramskih umjetnosti odlučila je da neće produžiti suradnju s njim. A vršeni su i pritisci da se priča ne objavi.

''PR Dalibora Matanića, agencije za koje je snimao komercijalne projekte, jako puno poziva smo primili i nisu svi bili ugodni. U redu to je njihovo pravo'', otkriva Milena.

Jedina prijava žrtve stigla je zasad na adresu zaklade solidarna. Hoće li podnositi ikakvu prijavu zasad nije poznato.

''Mi nikad ne tjeramo, to je na njoj potpuna odluka, o tome još nismo niti pričali'', govori Ivan Blažević, upravitelj Zaklade Solidarna.

No zato policija provodi svoje izvide.

''Poruke su najmaterijalniji dokaz. Situacije koje su se događale na filmskim setovima ili na nekim navodnim audicijama su malo teže dokazive. S obzirom da se tu radi o sličnom obrascu ponašanja koliko sam čula iz više izvora, a žrtvama vjerujem, mislim da će policiji te poruke one koje nisu nestale biti najvažnija početna točka'', objasnila je Milena.

Tek kad se podnese prijava i žrtve daju svoje iskaze kreću istražne radnje.

''Teško je sada govoriti o pravnoj kvalifikaciji djela. U svakom slučaju dolazi u obzir članak 156 kaznenog zakona, dakle spolno uznemiravanje, i eventualno članak 140 kaznenog zakona koji govori o nametljivom ponašanju. U prvom slučaju kod spolnog uznemiravanja kazna bi bila zapriječena do dvije godine zatvora, u eventualno nekakvom kvalifikatornom obliku takvog ponašanja, znači u stavku dva bi se moglo govoriti o kazni zatvora do 3 godine, ali to bi u slučaju nekih teških okolnosti tog istog kaznenog dijela'', objašnjava odvjetnik Nenad Škare.

Sam redatelj je na dan objave članka na društvenim mrežama objavio da se kaje te je za sve okrivio drogu i alkohol od kojih se sada liječi.

''Pa mislim da u ovom slučaju ne bi se smjelo takvo ponašanje uzimati kao olakotna situacija. Naime, osoba koja svjesno se alkoholizira i uzima droge sama je sebe dovela u takvo stanje u kojima je eventualno smanjeno ubrojiva, prema tome to je samo skrivljeno dovođenje u takvo stanje'', kaže odvjetnik Škare.

Slučaj Matanić samo je vrh sante leda.

''Neke informacije sada zbog konteksta ovoga rada sam dobila i o nekim drugim ljudima. Vidjet ćemo što i kako dalje. Mislim da su i Dalibor Matanić i Ozren Prohić samo trenutno javnosti poznati simptomi jednog bolesnog sustava. Matanić je bio specifičan slučaj jer je trajao jako dugo i jer je zapravo zahvaćenih žrtava bilo jako, jako mnogo'', zaključila je Milena.

Traje dugo, a još ne znamo kakav će imati kraj.

