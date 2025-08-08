Šarmantne zvijezde ''Teen Wolfa'' u ekskluzivnom razgovoru za IN magazin progovorile i o Lijepoj Našoj!

Ugriz vukodlaka može biti itekako opasan, no kada je riječ o tinejdžerskoj seriji Teen Wolf, koja je na TV ekranima trajala čak šest sezona, onda je tu mnogo romantike i složenih ljubavnih odnosa. S protagonistima omiljene serije, Tylerom Poseyjem i Holland Roden, ekskluzivno je razgovarao naš Davor Garić. Otkrit će tajne sa seta, ali i što im se dogodilo kada je cijela ekipa na velikom brodu krstarila našim morem.

Tyler Posey i Holland Roden dio su glumačke postave serije Teen Wolf. Tinejdžerska uspješnica s mladim vukodlacima – krvoločnih zuba, ali romantičnih srca – u šest je sezona osvajala gledatelje diljem svijeta.

''Sada kada pomislim na Teen Wolf, pomislim na odnose nego na scene bez majici. Mislim da je gledatelje privukao vizualni aspekt serije, ali zadržali su ih odnosi.''

Serija je obilovala atraktivnim akcijskim scenama, no kako to u filmskoj industriji biva, umjesto glavnih glumaca vratolomije su izvodili kaskaderi.

''Moja kaskaderica Christine slomila je leđa. Vukli su je, u četvrtoj sezoni. Sad ne smiješ više vući ni glumce tako daleko kao što su mene. Vukli su me desetak metara niz hodnik, a onda sam bačena u zid.''

Zvijezde zato ne propuštaju pojavljivanja na crvenom tepihu – no ni to, katkad, nije lako.

''Prije sam se na crvenom tepihu zafrkavao i pravio budalu od sebe, ali sada pokušavam nešto drugačije.''

Život glumaca ipak je često daleko od glamura. Ne broje koliko su puta na setu spavali na podu.

''Često smo radili dokasna. Puno puta sam spavala na šumskom tlu. Bilo je sjajno. Nas nije bilo briga gdje ćemo zaspati, toliko smo bili umorni.''

Ekipa serije Teen Wolf jednom je prilikom zajedno ljetovala u Hrvatskoj.

''Unajmili smo brodicu. Bila je jeftina s obzirom na veličinu. Ja sam htjela manju brodicu koja je bila jako jeftina. Drugi ljudi iz serije htjeli su onu veliku. Udaljavali smo se od doka i izašli iz zaljeva i odjednom vidjeli ogromnu jahtu koja je imala i dvije jahte oko sebe. Kapetan naše brodice ostao je bez riječi. Mislili su da ćemo mi imati najveći brod.''

Ljepše mjesto, kaže, nisu vidjeli.

''More je toplo i bistro. Prvi put smo to vidjeli. Svi smo bili u sedmom nebu. Jako smo se zabavili.''

Baš poput uspomena iz Hrvatske, ni sjećanja na TV uspješnicu Teen Wolf neće tako lako izblijediti.

