Svjetski slavni DJ o Hrvatskoj: ''Iznenađuje me da to nije uopće dio nastave u školama''

Od megahita "Put Your Hands Up For Detroit" do nastupa pred milijun i pol ljudi – Fedde Le Grand ispisao je svoj glazbeni put s mnogo rada i energije. Ovaj svjetski poznati DJ čest je gost u Hrvatskoj, gdje se, kaže, osjeća kao kod kuće. Ovog je vikenda nastupio u Umagu, a našoj Dijani Kardum otkrio je da mu je, nakon dva desetljeća karijere i suradnji s Madonnom i Coldplayem, sve važnije – vrijeme kod kuće.

Jedan od najpoznatijih DJ-eva današnjice, nizozemski producent i hitmejker Fedde Le Grand, ovog je vikenda nastupio pred brojnim rasplesanim obožavateljima u Umagu. Hrvatska mu očito "leži" – i nije mu prvi put, čest je gost na brojnim nastupima po Lijepoj Našoj.

''Sviđa mi se. Malo mi je poznata povijest – u školi učiš o općoj povijesti, ali ne o regiji ovdje, iako je povijest ovdje jako bogata. Nije tajna, Dubrovnik mi je jedan od najdražih gradova na svijetu, i očito ima mnogo povijesti. Iznenađuje me da to nije dio opće nastave u školama.''

Priroda, povijest, ali i atmosfera – sve to redovito vraća ovog DJ-a u Hrvatsku.

''Sviđa mi se hrana, sviđa mi se priroda – ali to je lako. Ako pogledate moju zemlju, Nizozemsku, nema planina, more je smeđe… Volim živjeti ondje, ali meni je ovo prekrasno i uvijek se osjećam kao kod kuće.''

U elektroničku glazbu zaljubio se još kao tinejdžer, zahvaljujući prijatelju koji je imao računalo kod kuće. Danas je jedan od najpoznatijih svjetskih DJ-eva koji nastupa gotovo svaki dan – što mu, priznaje, sve teže pada, osobito otkad je prije dvije godine postao otac.

''To je sjajno jer mi je hobi postao posao – što je nevjerojatno. Ali ljudi podcjenjuju koliko je teško stalno putovati. Kad ste 20 godina u avionima, to vam nije baš najdraža stvar. Ne želim ni razmišljati koliko sam života proveo čekajući – u redu, da avion poleti. Ali, s druge strane, možete vidjeti veliki dio svijeta.''

''Kad sam počeo, nisam to smatrao poslom – ali sretan sam jer volim glazbu i drago mi je što su se stvari tako posložile.''

Prije gotovo 20 godina objavio je "Put Your Hands Up For Detroit", hit koji ga je lansirao među svjetsku elitu. A sam nije vjerovao da će pjesma ikada postati popularna.

''Kad sam je napravio, bila je "outlier", nitko nije napravio ništa slično. Ali mislio sam da je zabavna i neobična na neki način. Htio sam raditi funk-glazbu na house način, ali nisam znao kako – i ovo je bila moja najbolja interpretacija. Bila je to – sretna nesreća.''

Karijera mu je tada krenula uzlaznom putanjom, a dodatni vjetar u leđa dobio je kad je Madonna odabrala upravo tu pjesmu za najavu svoje turneje.

''Bilo je to nestvarno putovanje. Prvi put kad sam čuo pjesmu na radiju, bilo je najčudnije. Mama me uvijek podržavala, tata je mislio da od toga neću moći živjeti – ali kad je i on to čuo na radiju, to mu je bila prva velika potvrda i tada se i on promijenio. Kasnije su bile mnoge obrade – Black Eyed Peas, pa suradnje… od Coldplaya, Michaela Jacksona do Madonne. Sve je to došlo kroz različite kanale.''

Letjeti s kontinenta na kontinent, imati dva, pa i tri nastupa dnevno – postalo mu je svakodnevica. U Berlinu je nastupao pred čak milijun i pol ljudi.

''Kad sam počeo raditi veće nastupe, bio sam jako nervozan – ali navikneš se. No, zanimljivo, kasnije mi je veća trema bila na manjim nastupima, jer vidiš ljude. Kad sviraš za 20 tisuća ljudi i ode ih sto – nećeš primijetiti. Ali kad sviraš za 600, i njih sto ode – to vidiš.''

Kad ne nastupa, jedva čeka vrijeme provesti s obitelji – suprugom Amerikankom Sofie i kćeri. I kao pravi Nizozemac – obvezno je na biciklu.

''Da, imam bicikl na kojem moja kćer može sjediti naprijed – mislim da je to tipično nizozemski. Iako sam danas malo kasnio, inače volim doći na vrijeme. Nizozemci su jako točni. Moja žena, koja je Amerikanka, morala se na to priviknuti. Nizozemci su tipa: "Dogovorimo kino?" – "Može, za dva mjeseca u petak!" – to je nizozemski stil koji pokušavam malo ublažiti.''

Dio godine provode i u Miamiju, otkud mu je supruga. Između nizozemske točnosti i američke spontanosti – Fedde balansira i privatno i poslovno.

''Uvijek vjerujem da je istina negdje između te dvije kulture. Sviđa mi se koliko su uslužni – ta zemlja je tako orijentirana s razlogom, jer su plaće male. Ali sviđa mi se i to što razmišljaju veliko.''

Fedde Le Grand još je jednom potvrdio – nije samo DJ, već i svjetski putnik, perfekcionist, obiteljski čovjek i prijatelj Hrvatske. I, kako stvari stoje – jedva čeka opet doći.

