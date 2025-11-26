U domu odlikaša s Medicinskog fakulteta: Postižu nevjerojatne rezultate i govore četiri strana jezika!

Oni su vrijedni, uporni, marljivi, srčani i predani. 24-godišnji blizaci odlikaši Luciana i Andro nižu uspjeh za uspjehom. Uz to što postižu nevjerojatne rezultate na Medicinskom fakultetu, sviraju, pišu pjesme, igraju nogomet i govore četiri strana jezika. U njihovu domu, uz knjigu, bila je naša Jelena Prpoš, a priču možete pogledati u IN magazinu.

Ne čudi što su im korice knjiga oštećene, a listovi prepuni bilježaka unesenih šarenim flomasterima. Jer Luciana i Andro s udžebnicima u ruci znaju provesti i više od deset sati u danu. No nije im teško jer u studiranju medicine uživaju i ona je njihova strast. Čak toliko da su sve ispite dosad položili s čistom peticom.



''Nije da mi nešto patimo jako za pet nula, nego jednostavno da se potrudimo maksimalno, da stvarno dugujemo sebi i znamo da nismo rođeni sa nekom zlatnom žlicom u ustima, tako da stvarno moramo se potruditi za ono kaj želimo'', objašnjavaju.



''Znaš da duguješ sebi i svojim budućim pacijentima da naučiš najbolje što možeš. U konačnici, bit ćeš tu za druge ljude i mislim da je to preodgovoran posao da se ti ne potrudiš maksimalno'', govorie.



Do ovog fenomenalnog uspjeha dovele su ih upornost i disciplina, mala doze sreće, kako kažu ovi blizanci, ali i velika potpora njihovih roditelja.



''Prepoznala sam taj njihov nekakav potencijal. I samo smo pokušali od njih dobiti da, ja sam rekla, budite najbolja verzija sebe. Radite najbolje što možete pa što ispadne'', govori majka.

''Ja uopće ne znam kako su oni stvoreni, na koji način, ne znam, na mene sigurno nisu. Ja mislim da su na majku'', dodao je tata.Do završetka fakulteta dijeli ih još godina. Sve uspone i padove, kako u učenju tako i kroz život, ovi su blizanci zajedno prošli. Tako je i lakše, a uz to što su si motivacija, Luciana i Andro su i najbolji prijatelji.'' Da Andru opišem... Pa ambiciozan, iznenađujuće jednostavan, šarmantan, predan i uvijek iskren'', govori Luciana.

''Ja bih za nju rekao da je preinteligentna, prepametna, čak i za svoje dobro prepametna. Da je društvena jako, prezentabilna, socijalna, znači sve najbolje. Predana tome što radi, zna se i žrtvovat kad treba. Divna je, ima topline u sebi i empatije'', hvali brat sestru.



Te svoje karakterne crte i kvalitete neće koristiti samo u budućem zanimanju već ih izražavaju i svojim drugim područjima interesa. Govore četiri strana jezika, Andro svira gitaru, piše pjesme, a Luciana je talentirana nogometašica.



I danas Luciana vodi ženski nogometni tim s fakulteta, a sobu joj i dalje krase medalje s brojnih turnira. No tu je i dekanova nagrada te dvije rektorove, koje su ovi vrijedni blizanci dobili za svoje društveno-odgovorne projekte. One usmjerene onkološkim pacijentima te slijepima i slabovidnima. A sve kako bi se gradilo bolje društvo.



''Ti stvarno moraš biti staložen, ali empatičan i osjećajan, moraš im pokazati da ti razumiješ kroz što oni prolaze i to ti ne može nikad postati repetitivno, nikad ti ne smije postati dosadno, naporno, pružiti nekome dve minute i pogledati ga u oči stvarno i popričati s njim'', zaključili su ovi blizanci.



U budućnosti, Luciana želi postati onkolog, a Andro se vidi u ortopediji ili plastičnoj kirurgiji. No prije svega, žele biti, ali i jesu, dobri ljudi.

