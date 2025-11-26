Pretraži
Dvoje blizanaca, jedan san

U domu odlikaša s Medicinskog fakulteta: Postižu nevjerojatne rezultate i govore četiri strana jezika!

26.11.2025
Studenti blizanci Luciana i Andro - 5 Studenti blizanci Luciana i Andro - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Oni su vrijedni, uporni, marljivi, srčani i predani. 24-godišnji blizaci odlikaši Luciana i Andro nižu uspjeh za uspjehom. Uz to što postižu nevjerojatne rezultate na Medicinskom fakultetu, sviraju, pišu pjesme, igraju nogomet i govore četiri strana jezika. U njihovu domu, uz knjigu, bila je naša Jelena Prpoš, a priču možete pogledati u IN magazinu.

