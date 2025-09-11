59 osmijeha za 59 rođendana: Jacques i Kruška pjesmom oduševili umirovljenike!

Posebna rođendanska proslava okupila je čak 59 slavljenika. Sve to dodatno su začinili poznati glazbenici, koji su potvrdili onu da godine donose mudrost i radost kada si okružen pravim ljudima. Priču pogledajte u prilogu IN magazina.

Nakon video-čestitke, na iznenađenje okupljenih, uslijedila je i ona još iskrenija te srdačnija. Čestitka uživo.



Čak 59 slavljenika iz Doma za starije Peščenica dobilo je i zaslužilo proslavu za pamćenje. Rođendan u društvu omiljenih pjevača, ljudi velika srca, koji ovu zabavu nikako nisu htjeli propustiti.

''Nikad vam nije važno koliku pubiku imate, nego koliko imate navijača, a vas smatram svojim navijačima. Najbolji party u gradu. Najbolji party u gradu i ne bi nigdje drugdje bil nego tu'', izjavio je Jacques Houdek.

''Ja sam im poželio da se ne boje starosti i starenja, jer to je optimističan razvoj događaja, budući da mnogi tu privilegiju nisu nažalost imali. Poželio sam im da što duže stare'', rekao je Željko Krušlin Kruška.



Uz samo najbolje želje, izostala nije ni šala. Jer kakav bi to rođendan bio bez obilja smijeha.



A ovaj trenutak, točnije, ovaj mali, a opet veliki koncert, koji je ovaj trojac održao za umirovljenike, od iznimnog je značaja za njih. Ono što su ti ljudi dosad dali društvu, nikako ne smije biti zaboravljeno, već im jednakom mjerom treba biti vraćeno sada kada su stigle zrele godine.

Baš idealna prilika kako bi Kruška i Jacques otpjevali novu pjesmu. Sretni ljudi ne pišu pjesme.



''Pa sretan sam jer mi je Kruška, evo, nakon 20 godina pustih prijetnji, konačno napisao ne jednu, nego čak četiri pjesme'', otkrio je Jacques Houdek.



''Ja sam sretan zbog toga što mi je Bog dao mogućnost da mogu živjeti od onog zašto živim, a to je glazba. Bog mi je dao sreću da imam prekrasnu obitelj'', zaključio je Željko Krušlin Kruška.



A prekrasno je, ali i pomalo iznenađujuće, bilo čuti i glas ovog mladog glazbenika.



Ljubav prema glazbi, posebice harmonici, Leonu je prenio njegov djed.

''Deda je radio kao konobar, on je stalno bio u doticaju s glazbenicima pa kad je doašao u penziju mi je puno pričao o glazbi pa sam ja to tako zavolio'', objasnio je Leon Grd.Ljubav prema glazbi, već dugi niz godina, njeguje se i u ovom domu, što je s ponosom pokazao njihov zbor.Pjesma se nastavila, dobro, ne baš dugo u noć, ali dovoljno dugo da se ovo druženje duboko usidri u srca svih prisutnih. A izostalo nije ni obećanje da će se ova raspjevana ekipa svih generacija ponovno okupiti i zapjevati iz sveg glasa i za svoju dušu barem još jednom.

