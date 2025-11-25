Za ovaj događaj putuje se i kilometrima, a svake je godine rasprodan!

Slavljenje uz najpoznatije kršćanske duhovne pjesme i sljedeće godine na ''Progledaj srcem''.

''Progledaj srcem'', najveći duhovno-glazbeni događaj u Hrvatskoj, ali i u ovom dijelu Europe, iz godine u godinu privlači sve više pažnje. Ne čudi stoga kako su donje tribine za ''Progledaj srcem'', koji će se u organizaciji Laudato televizije održati 16. svibnja 2026., rasprodane.

Posjetitelji koji na ''Progledaj srcem'' dolaze iz različitih dijelova Europe i svijeta ističu ozračje na samom događanju: obilje radosti, zajedništva i ljubavi. Upravo je taj rast u vjeri i otvaranje srca Bogu ono što daje snagu i smisao izvođačima i svećenicima. Iz godine u godinu, zajedno s vrhunskom produkcijom, stvaraju događaj koji mnogima postaje trenutak u kojem – progledaju srcem.

Koji je značaj duhovno-glazbenog spektakla ''Progledaj srcem''?

''Progledaj srcem'' iz godine u godinu raste te je zasluženo postao predvodnik ovog dijela Europe u duhovno-glazbenim događajima. Na to je ponosna direktorica i osnivačica Laudato televizije te glavna producentica ''Progledaj srcem'' Ksenija Abramović.

''‘Progledaj srcem’ puno je više od koncerta, to je duhovna obnova. Jednostavno, shvatili smo koliko je našem narodu potrebno Božje riječi i koliko se za njom žeđa, zato svaki naš koncert sada započinje duhovnom obnovom, a kasnije je veliko slavljenje i jedno veliko zajedništvo. Ljudi su ovamo došli iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Poljske, Italije, Njemačke, Austrije, Švicarske, a imali smo i posebne goste koji su došli iz Arizone (SAD). Što reći? Hvala Ti, Isuse! Hvala Ti, Gospodine, za sva Tvoja čudesa jer ovo što se ovdje događa večeras i što se događalo proteklih 11 godina, to može samo dragi Bog učiniti i okupiti nas u jednom takvom zajedništvu gdje smo Isusa Krista stavili u centar života'', rekla je Ksenija Abramović.

Apostolski nuncij u RH, mons. Giorgio Lingua, naglasio je značaj ''Progledaj srcem'' i njegove snage zajedništva.

''Vjerujem da je ‘Progledaj srcem’ vrlo značajan jer to nije izdvojen događaj, ne događa se samo danas, već je to hod koji se događa u župama, zajednicama i pokretima tijekom cijele godine, a ovdje se okupe svi kako bi zajedno slavili Boga. U zajedništvu je snaga. Važan je ovo događaj jer se Riječ Božja naviješta bez elitizma, prenosi se radost koja je zahvatila one koji su susreli Isusa i žele to reći svima.''

Posjetitelji svih ovih 12 godina otkako se ''Progledaj srcem'' održava pristižu iz cijelog svijeta. Najviše je, naravno, onih iz Hrvatske, zatim iz Bosne i Hercegovine, ali nisu rijetki ni oni koji zbog ovog događaja ''koji se ne propušta'' potegnu stotine kilometara.

Prošle godine dio spektakla bila je i Manuela iz Austrije koja je stigla s namjerom pomoliti se za svoje nakane.

''Želim proslaviti Gospodina na ovaj način i došla sam zato što je otac trenutačno jako bolestan. Želim sve svoje nakane prikazati Isusu Kristu i pomoliti se za svoju obitelj i prijatelje'', rekla je Manuela.

Progledaj srcem je i obiteljski događaj, tako na njega dolaze sve generacije obitelji od djece, roditelja pa do baka i djedova. Anita iz Zagreba ne propušta doći s obitelji, želeći svojoj djeci pokazati primjerom.

''Prije svega Porgledaj srcem nam pokazaju ljubav prema vjeri i zajedništvu i želja da proslavimo zajedno Boga i da učimo djecu što je najvažnije u životu.''

Jedan od najpoznatijih gostiju ''Progledaj srcem'' 2025. bio je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji otvoreno i javno svjedoči svoju vjeru. Za Dalića je najveća vrijednost ovog događaja zajedništvo.

''Hvala Laudato televiziji na prekrasnoj večeri punoj emocija, ljubavi, vjere, zajedništva i zaista svi smo skupa uživali u ovom. Još jedna lijepa večer, još jedno zajedništvo. Hvala svima! Ove stvari treba ponavljati što više, što češće da nas okupe i ponovo ujedine. Još jednom – veliko vam hvala'', nije skrivao zadovoljstvo Zlatko Dalić na ''Progledaj srcem'' 2025.

Osim zabave i zajedništva s tisućama, mnogi na ''Progledaj srcem'' dolaze potražiti duhovni mir, izlječenje duše ili povratak Crkvi. Takvi Božji plodovi česti su za vrijeme i nakon duhovno-glazbenog spektakla “Progledaj srcem” o čemu svjedoče mnoge priče. Upravo su svjedočanstva o promjenama u životima posjetitelja ono što izvođače motivira da svake godine dolaze i pridonose događaju.

''Da znam da se neće promijeniti niti jedno srce ne bih danas upalio automobil i došao ovdje. Promjena života i svjedočanstva koje ljudi šalju je to što nas izvođače gura. Neki od posjetitelja ovdje su pronašli put, neki su se vratili u Crkvu u ovoj dvorani... To te nosi i sretan sam zbog toga. Uvijek kažem: Ovo čime se mi bavimo je privilegija, da možemo bacati mreže za Isusa. To je nešto najljepše na svijetu'', rekao je Alan Hržica.

