Omiljeni bend ima novi hit singl "Mala", koji savršeno opisuje njihovog frontmena!

Jedan od najpopularnijih bendova u Hrvatskoj Vigor objavio je novu pjesmu "Mala".

Za popularnu grupu Vigor ovog ljeta nema odmora jer i kada uhvate dan dva predaha između mnogobrojnih nastupa diljem Lijepe naše, u studiju snimaju nove pjesme kojima oduševljavaju svoju vjernu publiku koja zna da su njihovi koncerti epicentar najbolje zabave.

Pjesma koja će sigurno dodatno ugrijati atmosferu na Vigorovim nadaleko poznatim live svirkama je i najnoviji singl "Mala", autora McMillana i Željka Hrkalovića, koji osvaja na prvu zaraznim plesnim ritmom idealnim za lude ljetne noći negdje uz more s dobrim društvom.





Intrigantne stihove o muškarcu koji se želi skrasiti uz jednu ženu opjevao je svojim zavodljivim vokalom frontman benda Mario Roth koji kaže da se itekako pronašao u pjesmi jer nikada nije bio čovjek od afera, već je po svojoj prirodi za duge veze.

“Imamo najljepši posao na svijetu, odgovorno tvrdim, jer kako drugačije objasniti činjenicu da iako već tridesetak godina radimo punom parom i nema gdje nismo svirali u Hrvatskoj, Sloveniji, dijaspori, i to pred stotinama tisućama ljudi, kada dođe trenutak da uživo odsviramo novu pjesmu, mi smo i dalje uzbuđeni kao mala djeca, kao da nam je prva pjesma. To je jedna nevjerojatna kombinacija uzbuđenja i treme, zapravo strepnje od reakcije publike - hoće li im se pjesma svidjeti, kakvi će im biti izrazi lica... Zato što nama publika znači sve, ona nas je stvorila i svaka nova pjesma nam predstavlja ogromnu odgovornost. ‘Mala’ nam se svima jako sviđa, ne bi ju inače ni snimili, u bendu mora biti konsenzus oko odabira nove pjesme i do sada nismo griješili, nadamo se da će tako biti i s ovom pjesmom koja utjelovljuje Vigor - pozitivna je, opuštajuća, stvorena za zabavu”, kaže Mario koji je kao i cijeli bend uživao na snimanju spota za najnoviji singl.

Vigor - 1 Foto: Neo Visuals/PR

Snimljen u produkciji Neo Visuals, video uvjerljivo prenosi strastvenu energiju kojom pjesma pršti, a momci iz benda priznaju kako je cjelodnevno snimanje iz njih izvuklo plesne pokrete za koje nisu ni znali da ih imaju u sebi, što je najbolja preporuka publici da se prepusti vrućim latino ritmovima u novom hitu grupe Vigor.

