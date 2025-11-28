Urban&4 objavili novi singl uoči jedinstvenog koncerta u Areni Zagreb!

Pod simboličnim geslom ''Nitko osim nas'', jedinstveni Urban&4 16. prosinca u Areni Zagreb obilježit će tri desetljeća glazbene predanosti, trajnog prijateljstva i neumorne kreativnosti.

Uoči velikog slavljeničkog koncerta, bend predstavlja novi singl ''Hvatam se za dugme'', pjesmu koja donosi energiju i emociju zbog kojih su Urban&4 već 30 godina jedno od najkarizmatičnijih glazbenih imena na regionalnoj sceni.

Glazbu i tekst potpisuje sam frontmen Damir Urban, koji ističe kako je upravo ova pjesma najvjerniji odraz njihove glazbene suštine:

''Ovih dana koncertno obilježavamo trideset godina zajedničkog rada, i baš smo tim povodom odlučili objaviti pjesmu koja nam je, od cijelog materijala koji spremamo, zazvučala najviše ‘bendovski’, kao nešto što najtočnije opisuje nas i naš zvuk. S Matejem Zecom, s kojim surađujemo već dugo, odlučili smo ‘Hvatam se za dugme’ snimiti gotovo potpuno uživo — onako kako se to nekada radilo, s minimalnim intervencijama i gotovo bez tehnologije.

U vremenu u kojem je sve moguće ispeglati do savršenstva, mi osjećamo obavezu snimati što iskrenije i ljudskije, ne bježati od mogućih grešaka, nego uhvatiti onaj glazbeni trenutak koji se dogodi među nama. Luka Toman je ovoj pjesmi dao možda i najznačajniji element, snimio je sve gitare, ali je i otpjevao sve prateće vokale, baš kao što to radi i na pozornici tijekom koncerta. Zato ova pjesma zvuči točno onako kako bismo ju mi izveli uživo. Čini mi se da nosi posebnu energiju koju je teško postići na bilo koji drugi način.

Ova pjesma za nas je više od novog singla. Ona je dio slavlja, prisjećanja, ali i nagovještaj novih poglavlja. Mala posveta svemu što smo prošli i svemu što još uvijek jesmo.''

''Hvatam se za dugme'' tako dolazi kao svojevrsni poklon publici uoči velikog zagrebačkog koncerta na kojem će Urban sa svojom fantastičnom četvorkom kroz impresivan glazbeni presjek oživjeti najbolje trenutke svoje bogate karijere. Publiku očekuje putovanje od bezvremenskih pjesama ''Mjesto za mene'', ''Iskra'', ''Astronaut'', ''Mala truba'' i ''Sama'', sve do novijih singlova poput ''Blijeda u proljeće'' i ''Potpuno je nevažno''.

Kao i uvijek, Urban&4 na pozornicu dolaze potpuno predani – strastveno, energično i iskreno. Jer, kako sami kažu, drugačije ne znaju i ne žele.

Skoro rasprodani koncert nagnao je organizatore da pokušaju pronaći rješenje za ulaznice i dodatno obraduju publiku. Tribine su već neko vrijeme rasprodane, ali su zbog velikog interesa sada otvorene ulaznice oko pozornice (backstage) i saloni. Ostao je i još mali dio ulaznica za parter.

Dodatne ulaznice su u prodaji i možete ih nabaviti putem sustava Entrio.hr. Zbog ograničenog kontingenta i velikog interesa, organizatori preporučuju da osigurate svoje ulaznice na vrijeme.

