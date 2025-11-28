Pretraži
"Hvatam se za dugme"

Urban&4 objavili novi singl uoči jedinstvenog koncerta u Areni Zagreb!

Piše showbuzz.hr, Danas @ 15:37 Clubzone komentari
Urban&4 Urban&4 Foto: PR

Pod simboličnim geslom ''Nitko osim nas'', jedinstveni Urban&4 16. prosinca u Areni Zagreb obilježit će tri desetljeća glazbene predanosti, trajnog prijateljstva i neumorne kreativnosti.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Odnos Maje i Šime Eleza svaki dan tema u medijima-što o tome kaže Maja?
''pa evo sad ne znam...''
Maja Šuput komentirala nam je medijske napise o odnosu sa Šimom Elezom!
Marina Mamić se našla na meti prevaranata
''Ni u kojem slučaju...''
Naša vizažistica našla se na meti opasnih prevaranata, objavila je važno upozorenje!
Anketa: Jeste li pogledali prvi dio finala serije o kojoj bruji cijeli svijet?
recite nam u anketi!
Jeste li pogledali prvi dio finala serije o kojoj bruji cijeli svijet?
Priča o chefu Dini Šeparoviću koji stiže u stres test MasterChefa
''To pokazuje koliko...''
Tko je gost koji stiže u stres test MasterChefa? Iza njega stoji vrlo inspirativna priča
Saša Kovačević izdao novu pjesmu ''Boje leptira''
''boje leptira''
Nova pjesma Saše Kovačevića stiže kao uvertira u prosinački spektakl u Sava Centru
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
Severina se oprostila od drage osobe na Instagramu
''U velikoj sam tuzi...''
Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''
Danijela Dvornik pokazala dnevni boravak koji je ukrasila za blagdane
''naradila sam se!''
Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
Objavljen program dočeka Nove 2026. u Zagrebu
Tko su izvođači?
Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.!
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Provjereno ekskluzivno donosi! Marko Perković Thompson ima dva ilegalna objekta
Ekskluzivno
Provjereno otkriva: Thompsonovi objekti u Čavoglavama izgrađeni bez ijednog dokumenta
Horor na istoku Hrvatske: Odgojiteljica uhićena zbog upoznavanja djece s pornografijom
MLAĐA OSOBA
Horor na istoku Hrvatske: Odgojiteljica uhićena zbog širenja dječje pornografije
Vremenska prognoza: Na istoku snijeg, pod Velebitom olujna bura
Vremenska prognoza
Za jednu regiju upaljen crveni alarm, stiže i snijeg: Meteorologinja otkriva kakav nas vikend čeka
show
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
Objavljen program dočeka Nove 2026. u Zagrebu
Tko su izvođači?
Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.!
Danijela Dvornik pokazala dnevni boravak koji je ukrasila za blagdane
''naradila sam se!''
Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
zdravlje
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Piše nutricionistica
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito pušite?
Ovo morate znati
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito pušite?
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Samo na Balkanu: Majstori se snašli, ali snimka zabrinula gledatelje
Što kažete?
Samo na Balkanu: Majstori se snašli, ali snimka zabrinula gledatelje
tech
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Dosad se vjerovalo drugačije
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Rimac pokazao kako napreduju robotaksiji: Htjeli ste ih vidjeti? Evo ih!
Odgovorio kritičarima
Rimac pokazao kako napreduju robotaksiji: Htjeli ste ih vidjeti? Evo ih!
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
sport
Skandal pred Svjetsko prvenstvo! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
opa!
Skandal prije Svjetskog prvenstva! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
Procurio izgled dresa Vatrenih za Svjetsko prvenstvo nakon izlaska iz tvornice
GOTOV DIZAJN
FOTO Procurio izgled dresa Vatrenih za Svjetsko prvenstvo nakon izlaska iz tvornice
Kustić ekskluzivno otkrio: Ovo su protivnici Vatrenih pred SP! Reprezentacija od 435 milijuna stiće u Hrvatsku
spektakl!
VIDEO Kustić ekskluzivno otkrio: Ovo su protivnici Vatrenih pred SP! Reprezentacija od 435 milijuna stiže u Hrvatsku
tv
MasterChef: Neugodno iznenađenje na Egonovom tanjuru! "Ne znam na što sam naišao, ali…"
NEUGODNO
Neugodno iznenađenje na Egonovom tanjuru! "Ne znam na što sam naišao, ali…"
Kumovi: Došlo je jutro i mora joj platiti
KUMOVI
Kumovi: Došlo je jutro i mora joj platiti
U dobru i zlu: Je li plan zaista tako dobar?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Je li plan zaista tako dobar?
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
Zimsko kupanje s pogledom na Alpe: Bazen zbog kojeg ćete poželjeti otputovati u Austriju
Bajka!
Zimsko kupanje s pogledom na Alpe: Vrući bazen zbog kojeg ćete poželjeti otputovati u Austriju
novac
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Milijuni tvrtki s jednim zaposlenim
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Turistički procvat
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
lifestyle
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Kolač mjeseca studenog: Kolač od maka i vanilije
Kolač od maka
U studenom ste najviše pretraživale recept za ovakav kolač, božanstveno je kremast
sve
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Ne, oči vas ne varaju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Preminuo Shpat Kasapi
kolege u šoku
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
Skandal pred Svjetsko prvenstvo! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
opa!
Skandal prije Svjetskog prvenstva! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene