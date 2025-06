Stela Rade otvorila novo poglavlje karijere, evo o čemu se radi!

Nakon pobjede u showu Tvoje lice zvuči poznato, Stela Rade predstavlja novi singl "Dođeš mi" i najavljuje ambicioznu turneju "Harmonikom po svijetu", spajajući moderne žanrove s tradicionalnim instrumentom u svom prepoznatljivom glazbenom stilu.

Nakon osvajanja srca publike u showu Tvoje lice zvuči poznato, gdje je odnijela uvjerljivu pobjedu, i prestižne regionalne nagrade Balkan Award for the Greatest Musical Talent of the Year, Stela Rade nastavlja nezaustavljivo.

Ovih dana predstavlja svoj novi singl "Dođeš mi", pjesmu koja je nastala spontano, ali je odmah postala njezina.

U suradnji s Filipom Tančićem, talentiranim mladim producenatom, Stela je stvorila pjesmu koja savršeno spaja urbani pop i mediteranski senzibilitet, prožet latino ritmom i njezinim prepoznatljivim vokalnim stilom.

Iako je pjesma prvotno bila namijenjena drugoj izvođačici, Stela je, kako kaže, osjetila da je to njezina pjesma i odlučila je otpjevati sama.

U pisanju teksta sudjelovao je i saksofonist Kristijan Đorđević, a režiju videospota potpisuje Tesa Lipovski.

Dio spota snimljen je na Tenerifima, destinaciji koju si je Stela priuštila kao osobni poklon nakon intenzivnog razdoblja i pobjede u televizijskom showu.

"Bio mi je to bijeg i nagrada, a ispalo je da se upravo taj krajolik savršeno uklopio u vizualnu priču pjesme", otkriva.

Pjesma "Dođeš mi" ujedno je i uvod u njezin najambiciozniji koncertni projekt dosad – turneju Harmonikom po svijetu. Riječ je o konceptu koji harmoniku izvodi iz tradicionalnih okvira i postavlja u suvremeni kontekst – u kombinaciji s popom, sevdahom, RnB-em, etnom i rockom. Publika će imati priliku doživjeti autorske pjesme u novom svjetlu, ali i čuti prepoznatljive hitove u originalnim interpretacijama koje nose njezin jedinstveni pečat.

Prvo koncertno stajalište turneje logično počinje ondje gdje je sve i krenulo, u njezinom Jastrebarskom. Rodni grad, Dom kulture i poznata publika, s kojom Stela dijeli korijene i prve glazbene uspomene, bit će domaćini ovog posebnog otvaranja. Nakon toga, turneja nastavlja kroz Sisak, Novu Gradišku, Ivanec i Županju, a dodatni datumi i gradovi bit će uskoro najavljeni.

S nevjerojatnom energijom, hrabrošću da spaja nespojivo i dubokim emocionalnim nabojem u svakoj izvedbi, Stela Rade još jednom potvrđuje da je njezino mjesto na vrhu glazbene scene, ali i u srcima publike koja prepoznaje ovakvu autentičnost.

