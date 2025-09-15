Stela Rade objavila emotivnu pop-baladu ''Ostavi dušu''!

Stela Rade, jedno od najintrigantnijih novih imena domaće glazbene scene, predstavlja svoju novu pjesmu ''Ostavi dušu'', emotivnu pop-baladu kojom ujedno otvara i poglavlje nadolazećeg albuma, a stiže nakon njezinog prvog rasprodanog samostalnog koncerta.

Za razliku od dosadašnjeg rada u kojem je sama pisala svoje tekstove, Stela je ovoga puta odlučila napraviti poseban iskorak. ''Ostavi dušu'' prva je pjesma koju je odlučila otpjevati, a da nije njezino autorsko djelo.

Autori su su mladi Jan Jakovljev i Anja Grabovac, dok aranžman i produkciju potpisuje dugogodišnji suradnik Filip Tančić.

''Kad su mi Anja i Jan poslali pjesmu, odmah sam znala da je ta pjesma za mene i odmah sam znala da je želim interpretirati'', rekla je Stela. Pjesma donosi prepoznatljivu pop-estetiku s dodatkom klarineta, koji svojom toplinom unosi novu dimenziju u Stelin zvuk. Harmonika ovoga puta ostaje po strani, no klarinet se nadovezuje na dosadašnji akustični potpis, a ujedno otvara prostor za novo glazbeno istraživanje koje će obilježiti i nadolazeći album.

Za pjesmu je snimljen i videospot u režiji Borne Hržine, a dostupan je na YouTube kanalu Aquarius Recordsa. Stela i tim ovaj put su seb odlučili za jednostavniji koncept. Fokus je stavljen na samu pjesmu i njezinu emotivnu temu, čime spot dobiva posebnu snagu i ostavlja prostor da glazba bude u prvom planu.

''Ostavi dušu'' dostupna je na svim digitalnim platformama. Publika pjesmu već može čuti i u sklopu aktualnog koncertnog projekta ''Harmonikom po svijetu'', gdje je Stela izvodi u posebnom live aranžmanu s bendom, uz sudjelovanje klarinetista koji je snimao i samu pjesmu.



''Ostavi dušu'' donosi novu glazbenu stranicu Steline karijere – emotivnu, iskrenu i drugačiju – te ujedno najavljuje nadolazeći album na kojem će, uz balade, biti i žanrovskih iznenađenja po kojima je ova mlada glazbenica već prepoznata.



