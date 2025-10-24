Petar Brkljačić objavio novu pjesmu ''Izgubljeni'' u suradnji s Bebom Balašević!

Priča je ovo o ljubavi koja se ugasila.
Nakon zapaženog nastupa na Dori 2025. s pjesmom ''Kraj'' i uspješnog singla ''Prašina'', Petar Brkljačić predstavlja svoju novu pjesmu ''Izgubljeni''. Ovaj put donosi posebno zanimljivu suradnju – autorica glazbe i teksta je Beba Balašević, kći legendarnog Đorđa Balaševića, dok aranžman i produkciju potpisuje sam Petar.
Pjesma ''Izgubljeni'' priča o ljubavi koja se ugasila, ali ne na melankoličan način, već kroz brži ritam i energičan zvuk. Tako spaja sjetu s pokretačkom snagom, donoseći publiku u prepoznatljiv svijet emocija i iskrenosti, ali i otvarajući novu stranicu karijere mladog profesora informatike te talentiranog pjevača i producenta. Suradnja sa istaknutom autoricom, koja je ove godine već s više pjesama provela nekoliko tjedana na vrhu nacionalne glazbene top liste, mogla bi biti vrlo plodonosna.
Petar Brkljačić Foto: PR
''Kada sam prvi put čuo ovu pjesmu, odmah me osvojila svojom jednostavnom, a snažnom emocijom. Osjetio sam da bih joj svojim glasom i produkcijom mogao dati dodatnu dimenziju. Beba je napisala priču koja je univerzalna, o ljubavi koja nestaje, ali u kojoj se svi možemo prepoznati. I mislim da smo zajedno stvorili nešto posebno'', opisao je početak suradnje Petar Brkljačić.
Petar je domaćoj publici već dobro poznat po svom vrhunskom vokalu, upečatljivom izgledu i karizmi koju je pokazao na pozornicama showa The Voice i Dore. Profesor informatike i omiljeni razrednik često ističe da su njegovi učenici prvi koji daju iskrene reakcije na njegove pjesme, a i ovaj put ne kriju uzbuđenje zbog nove suradnje.
Iako balansira između škole i glazbe, Petar nastavlja graditi prepoznatljiv put u glazbi, kao pjevač, producent i interpretator koji se ne boji ulaziti u nove izazove. Suradnja s Bebom Balašević samo je još jedan dokaz da njegov opus raste u kvaliteti i raznolikosti, a ''Izgubljeni'' bi vrlo lako mogli postati nova pjesma koju će publika dugo pamtiti i rado pjevati.
Spot je sniman u pod produkcijskom palicom kolektiva Medvid, a atmosfera spota prati kontrast pjesme, pleše između gubitka i snage da se krene dalje. Redatelj spota je Igor Burilović, direktor fotografije Kristijan Burilović, ulogu asistenta na snimanju imao je Alen Sadiković, a za montažu je zaslužan Ivan Štifanić. Sjajna glumica u spotu koja uz Petra prenosi emociju je Lea Čepo.
''Veselim se što ljudi napokon mogu čuti ''Izgubljene''. Mislim da ova pjesma donosi nešto novo i meni kao izvođaču i mojoj publici. Glazbom želim pokazati da iz svake izgubljene ljubavi može nastati nova snaga'', dodaje Petar.