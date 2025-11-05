Sevdah u Lisinskom obilježili emocija, sjećanje i pjesma za Halida

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održano je 20. izdanje koncerta Sevdah u Lisinskoj, koje je bilo posvećeno nedavno preminulom Halidu Bešliću.

Jubilarno dvadeseto izdanje koncerta Sevdah u Lisinskom donijelo je slavlje glazbe, emocije i tradicije koja već dva desetljeća spaja generacije, a atmosfera je kulminirala dirljivim zajedničkim izvođenjem pjesme „U meni jesen je”, posvetom nedavno preminulom Halidu Bešliću.

Dvadeseto izdanje koncerta Sevdah u Lisinskom održano je u utorak, 4. studenoga, pred ispunjenom dvoranom i oduševljenom publikom koja je gotovo tri sata uživala u najljepšim sevdalinkama. Projekt koji već dva desetljeća s ljubavlju vodi producent i idejni začetnik Tomislav Kašljević ponovno je pokazao da sevdah ne poznaje granice ni vrijeme.

Sevdah u Lisinskom - 1 Foto: Fran Mihaljević PR

Na pozornici su se izmjenjivali vrsni izvođači – od iskusnih majstora sevdaha do mladih snaga koje ovu tradicionalnu pjesmu prenose novim generacijama. Nedeljko Bilkić, legendarni interpret čije ime je sinonim za sevdah, izazvao je ovacije izvedbama pjesama “Snijeg pade na behar na voće” i “Krčma u planini”. Publiku je dirnula i Ilma Karahmet, koja je snažnim vokalom i emotivnom interpretacijom otpjevama “A što ćemo ljubav kriti”

Sevdah u Lisinskom - 2 Foto: Fran Mihaljević PR

Zapažen nastup imali su i Esad Kovačević, s izvedbama “Razbolje se srce moje” i “Ne klepeći nanulama”, te Elvira Rahić, koja je publiku raznježila pjesmama “Da sam ptica” i “Crven fes”. Poseban trenutak večeri donijela je Andrijana Janevska iz Sjeverne Makedonije, koja je svojim interpretacijama pjesama “Zajdi, zajdi” i “Makedonsko devojče” unijela duh makedonskog melosa i dodatnu dozu emocije.

Sevdah u Lisinskom - 3 Foto: Fran Mihaljević PR

Vrhunac večeri uslijedio je na samom kraju, kada su se svi izvođači vratili na pozornicu i zajedno otpjevali pjesmu “U meni jesen je” — bezvremenski hit nedavno preminulog Halida Bešlića. Cijela dvorana pjevala je uglas, a emocije su ispunile Lisinski – trenutak koji će se pamtiti.