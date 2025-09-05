Novi singl – ''Horizonti'' dobio je popratni video broj!

Nakon velike uspješnice singla ''RED'' koji već mjesecima stoji visoko na ljestvici najemitiranijih pjesama u hrvatskom eteru, grupa Fluentes predstavlja treći službeni singl s nadolazećeg, trećeg još neimenovanog albuma. Radi se o pjesmi ''Horizonti'' koja je snimljena u studiju Željka Nikolina u Osijeku u lipnju 2025. godine.

''Pjesme za naš novi album nastale su u jesen 2024. godine i svaka od njih posebna je po tome što priča svoju priču, bavi se stvarima koje su obilježile zadnjih par godina mog života.

''Horizonti'' su najlakša, tekstualno najbezbrižnija pjesma albuma - govori o trenutku u ljubavi kada smo najbliži jedno drugome i kada smo potpuno prepušteni sebi te nas nije briga za svijet i za sve što se događa oko nas. Jednostavno - želim da to traje vječno, jer sam tad najsretniji. To mi je bila nit vodilja u pisanju teksta. Aranžmanom smo se dotakli EDM-a, disca i soft popa, a želja nam je bila i da zvučno dočaramo neopterećenost i radost, ples i sreću u prepuštanju životu i ljubavi'' – priča nam Goran Bošković, frontmen grupe Fluentes.

Spot za pjesmu ''Horizonti'' pogledajte na sljedećem linku:



''Ideja za spot došla je na rođendanskom partyju našeg klaviriste Davora Dedića kada je redatelj spota Josip Grizbaher vidio kako naš gitarist Andrej Car fenomenalno pleše. Odmah je komentirao da je šteta što nemamo plesnih pjesama - na što smo mi spremno rekli da smo upravo završili Horizonte i da su idealna plesna pjesma za Andreja. Redatelj spota zamislio je da Andrej odradi cijeli spot samo plešući, na što je Andrej rekao da on ima još mnogo skrivenih vještina i talenata. Tjedan dana poslije dobili smo ovaj ludi video na koji smo jako ponosni. Video smo snimili u osječkom klubu Oxygene koji je poslužio kao savršena kulisa disko ludilu, a plesno su ga upotpunile plesačice plesnog kluba IndepenDance i mlade glumice iz stalne postave Cinematic Studija'', - rekao je Goran.

