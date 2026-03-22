Spektakl koji je zapalio zagrebačku Arenu: K-pop hitovi izazvali totalnu euforiju!

Arena Zagreb bila je rasprodana drugu večer zaredom za show K-POP FOREVER!, koji je potvrdio snažan interes za ovaj žanr u Hrvatskoj.

U subotu je u Areni Zagreb održana druga večer showa K-POP FOREVER!, koja je potvrdila snažan interes domaće publike za K-pop žanrom. Nakon rasprodanog prvog termina u petak, i drugo izdanje spektakla okupilo je velik broj posjetitelja, osobito onih najmlađih, ispunivši dvoranu do posljednjeg mjesta.

Program je u dva sata donio pregled najpoznatijih K-pop hitova posljednjih godina, uz naglasak na vizualno zahtjevnu produkciju i koreografiju. Među izvedbama su se istaknule pjesme poput “Dynamite” i “Butter” grupe BTS, kao i “How You Like That”, “Kill This Love” i “Pink Venom” sastava BLACKPINK, koje su izazvale najizraženije reakcije publike.

Repertoar je uključivao i druge globalno prepoznatljive naslove, među kojima i “Gangnam Style” izvođača PSY, čime je dodatno naglašena širina i razvoj žanra kroz posljednje desetljeće. Uz standardne hitove, publika je pozitivno reagirala i na materijale iz projekta K-POP Demon Hunters, koji su se uklopili u koncept večeri.

Atmosfera u dvorani bila je kontinuirano dinamična, uz vidljivo sudjelovanje publike koja je pratila izvedbe pjevanjem i korištenjem svjetlosnih rekvizita. Produkcijski segment, uključujući rasvjetu, video projekcije i sinkronizirane plesne točke, izveden je na visokoj razini, bez značajnih tehničkih odstupanja.

Zagrebački koncerti dio su šire turneje koja se nastavlja već u nedjelju, 22. ožujka u dvorani Zamet u Rijeci, dok je idući nastup zakazan za 29. ožujka u Dvorani Krešimir Ćosić (Višnjik) u Zadru. Ulaznice za preostale koncerte dostupne su putem sustava Eventim.

K-pop (skraćeno od Korean pop) je glazbeni žanr iz Južne Koreje koji spaja pop, hip-hop, R&B i elektroničku glazbu, uz naglasak na ples, vizualni identitet i snažnu produkciju. Osim same glazbe, važan dio čine koreografije, spotovi, moda i način na koji se izvođači predstavljaju publici.

Popularan je postao postupno, ali pravi globalni proboj dogodio se početkom 2010-ih. Veliku ulogu imao je internet – posebno YouTube i društvene mreže – koji su omogućili da pjesme i spotovi brzo dođu do publike izvan Azije. Jedan od prvih velikih trenutaka bio je hit “Gangnam Style” 2012., koji je K-pop približio široj svjetskoj publici.

U godinama nakon toga, izvođači poput BTS-a i BLACKPINK-a dodatno su proširili popularnost žanra, puneći stadione i osvajajući vrhove svjetskih ljestvica. Danas je K-pop globalni fenomen, osobito među mlađom publikom, i utječe ne samo na glazbu nego i na modu, društvene mreže i pop-kulturu općenito.

