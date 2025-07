Beograd večeras u znaku rock and rolla! Velike promjene u prometu zbog dolaska legendarnog benda Guns N’ Roses

Sve je spremno za epski spektakl na Ušću – Guns N’ Roses po prvi put nastupaju pred domaćom publikom u originalnoj postavi, i to na najvećoj pozornici ikad postavljenoj u Europi!

Ulazi u koncertni prostor otvaraju se u 17:00 sati, dok će party zona biti aktivna već od 14:00 – idealno vrijeme za zagrijavanje uoči onoga što slijedi. Prvi na pozornicu izlazi legendarni Public Enemy u 19:00 sati, a nakon njih, u 20:15, nastupaju Guns N’ Roses – u svom prepoznatljivom stilu, na koncertu koji će zasigurno obilježiti ovo ljeto.

Prometne izmjene:

Zbog opsežne produkcije i velikog broja posjetitelja, očekuju se određene izmjene u prometu u zoni Ušća u Beogradu:

Od 06:00 sati 18. srpnja do 03:00 sata 19. srpnja: zatvoren promet u smjeru Bulevara Nikole Tesle prema Zemunu

Od 10:00 sati 18. srpnja do 03:00 sata 19. srpnja: zatvorena oba smjera Bulevara Nikole Tesle

Od 06:00 do 03:00 sati: zatvorena desna traka ulice Ušće

Kako bi sve proteklo u najboljem redu, Grad Beograd je, u suradnji s organizatorima koncerta SkyMusic i javnim prijevozom, pripremio posebne autobusne linije koje će povezivati ključne točke grada s koncertnom zonom. Besplatan shuttle prijevoz bit će osiguran za sve posjetitelje, uz jasnu i učinkovitu logistiku kakva prati samo najveće događaje.

Dvije posebne kružne autobusne linije vozit će nakon završetka koncerta, u noći s petka na subotu:

BUS 1 – Trg Republike – Gradska općina Novi Beograd – Trg Republike

Polazak s Trga Republike, sa stajanjima kod „Šest kaplara“ i Gradske općine Novi Beograd. Prvi polazak predviđen je za 00:55, a posljednji u 02:25. Povratna vožnja iz GO Novi Beograd prema centru traje do 02:10. Autobusi će biti jasno označeni oznakom „Beogradsko ljeto 2025 – BUS 1“.

BUS 2 – Studentski trg – TC Ušće – Studentski trg

Polazak sa Studentskog trga, preko Savskog trga i mosta, izravno do Ušća. Prvi polazak u 00:55, posljednji u 02:25. Povratne vožnje do Studentskog trga također do 02:25. Vozila će biti označena kao „Beogradsko ljeto 2025 – BUS 2“.

Plaćanje na koncertu – Događaj je potpuno bezgotovinski (CASHLESS)

Podsjećamo da je ovaj događaj u potpunosti bezgotovinski – sva plaćanja hrane i pića na licu mjesta vršit će se isključivo putem tokena dostupnih u eFinity aplikaciji. Posjetitelji mogu unaprijed aktivirati ulaznice i kupiti tokene digitalno, čime izbjegavaju čekanje u redovima. Za one koji to ne učine, bit će osigurana fizička prodajna mjesta, na kojima se za gotovinu mogu kupiti kartice s tokenima. Organizator savjetuje svim posjetiteljima da dođu ranije i budu pripremljeni kako bi njihovo iskustvo bilo što ugodnije.

Više informacija o koncertu, rasporedu i korisnim savjetima dostupno je na službenoj stranici: https://gunsnroses.skyevents.rs