Mostarski slavuj za kojim žene luduju najavio veliki valentinovski koncert u Hrvatskoj

Adi Šoše ususret Valentinovu u gradu na četiri rijeke najavljuje koncert pun ljubavi, dobre energije i pozitivnih emocija

Jedan od trenutno najtraženijih pjevača u regiji, Adi Šoše, održat će poseban koncert u Karlovcu povodom Dana zaljubljenih 13. veljače 2026. godine u ŠSD Rakovac, s početkom u 20 sati!

Jedan i jedini Adi Šoše, pjevač je koji je u rekordnom roku osvojio srca publike i postao sinonim za vrhunski glazbeni doživljaj, a bez sumnje će svojim glazbenim slavljem ljubavi Karlovac pretvoriti u epicentar vrhunske zabave.

Adi Šoše Foto: Arhiva izvođača

Adi Šoše ususret Valentinovu u gradu na četiri rijeke najavljuje koncert pun ljubavi, dobre energije i pozitivnih emocija! Njegov meteorski uspon na regionalnoj sceni pratila je prava euforija: šest rasprodanih koncerata u Lisinskom, rasprodane dvorane diljem regije i publika koja svaku njegovu pjesmu pjeva od prve do posljednje riječi. Karlovčani i svi koji dođu na ovaj veliki koncert imat će priliku uživo čuti glas koji se opisuje kao ''snažan, emotivan i neponovljiv''.

Adi Šoše Foto: Arhiva izvođača

Na repertoaru će biti njegovi najveći hitovi:''„Najljepši cvijet'', ''Od jeseni do proljeća'', ''Zrno nade'', ''Pusto ostrvo'', ''Nije lako biti ja'', ''Sve ili ništ'', ''Suvenir'', ''Zabranjena riječ'' i ''Ne dam te'' – pjesme koje su mu priskrbile status jednog od najvoljenijih izvođača današnjice.

Naravno, publika će moći zapjevati i s njegovim novim singlovima ''Nevrijeme'', ''Bivša'' i ''Vila'', koji su u kratkom vremenu postali regionalni hitovi i zavladali glazbenim ljestvicama, a Adi za svoju vjernu publiku sprema i glazbena iznenađenja.

Adi Šoše Foto: Arhiva izvođača

Zajedno s AL Music Bandom, Adi Šoše na svakom svom koncertu na pozornici stvara atmosferu kakva se rijetko viđa. Uz Adijevu karizmu i energiju, iskrene emocije i njegove vrhunske vokalne izvedbe koje publiku uvijek obore s nogu, organizatori karlovačkog spektakla iz agencije Zvjezdica Petra najavljuju i raskošnu produkciju i garantiraju da će ovo biti jedan od najposebnijih koncerata koji je Karlovac ikada ugostio.

Adi Šoše Foto: Arhiva izvođača

S obzirom na to da su ulaznice za Adijeve koncerte redovito rasprodane i po nekoliko mjeseci prije termina održavanja i da interes za ovaj nastup raste iz dana u dan, ulaznice za karlovački spektakl Adija Šoše upravo su puštene u prodaju i mogu se nabaviti online u sustavu Eventim.hr i na svim prodajnim mjestima u sklopu Eventimove prodajne mreže.

Preporuka organizatora je da fanovi svoje ulaznice osiguraju na vrijeme, jer 13. veljače Karlovac postaje grad glazbe, emocije i spektakla uz Adija Šošu!

