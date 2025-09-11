18. Susret klapa u Sisku

Sisačke klape Kolapjanke i Kolapjani i ove godine organiziraju SUSRET KLAPA U SISKU koji će se održati u subotu, 20. rujna 2025. godine s početkom u 19,30 sati i to u samom središtu grada na prostoru ispred Kulturno-obrazovnog centra SMŽ, Rimska 19 u Sisku.

Na ovogodišenjem 18. SUSRETU KLAPA U SISKU sudjeluju ženske klape: klapa ARMORIN iz Zagreba, klapa STENTORIA iz Daruvara, klapa LAĐARICE iz Siska, klapa FIGURIN iz Zagreba, klapa KOLAPJANKE iz Siska, te muške klape: klapa BISTRICA iz Marije Bistrice, klapa DRNIŠ iz Drniša, klapa SVETI LOVRO iz Požege i klapa KOLAPJANI iz Siska.

Pr Foto: Damir Pahić

Nakon klapskih ljetnih događanja, sudjelovanja na festivalima, smotrama i koncertima klape iz raznih dijelova Hrvatske donose klapsku pjesmu u Sisak, a koje će svojim osebujnim izvedbama kao i svake godine privući mnogobrojnu sisačku publiku koja već godinama cijeni klapsku pjesmu.

Pr Foto: Damir Pahić

Susret klapa održava se uz pokroviteljstvo Grada Siska, Sisačko-moslavačke županije, Doma kulture Kristalna kocka vedrine i Kulturno povijesnog centra SMŽ. Ulaznice se mogu kupiti u knjižari i papirnici AMK po cijeni od 8 EUR.

Pr Foto: PR