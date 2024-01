Započeo je prvi krug glasovanja za Porin, struka je odabrala 20 najboljih pjesama u 2023. godini!

Nulti krug glasanja u kategoriji Pjesma godine, što je novitet ovogodišnjeg Porina, službeno je završio i sada imamo popis dvadeset najboljih pjesama u 2023. godini!

Nakon tri dana glasanja, glasačko tijelo odabralo je dvadeset najboljih od ukupno čak 395 prijavljenih pjesama, koji sada ulaze u prvi krug glasanja.

Prvi krug započeo je danas, a top dvadeset, abecednim redom, su:

1. "A gdje si ti" - Josipa Lisac (Josipa Lisac / Alka Vuica)

2. "Ajmo u đir" - Neno Belan & Mia Dimšić (Neno Belan / Nikša Sviličić)

3. "Bum Bum" - Antonela Doko (Ines Prajo / Arijana Kunštek)

4. "Dižeš me" - Psihomodo pop (Davor Gobac)

5. "Fala Bogu, sritna zvizdo" - Dalmatino (Ivo Jagnjić)

6. "Hajde ljubav dođi" - Elemental (Konrad Lovrenčić, Mirela Priselac, Luka Tralić, Ivan Vodopijec, Davor Zanoški, Erol Zejnilović / Mirela Priselac, Luka Tralić)

7. "Krug" - Natali Dizdar (Natali Dizdar, Vladimir Mirčeta / Dejan Aleksić)

8. "Mama ŠČ!" - Let 3 (Damir Martinović, Zoran Prodanović / Damir Martinović)

9. "Mamacita" - Vojko V (Andrija Vujević, Mihovil Šoštarić / Andrija Vujević)

10. "Mamma Mia" - Grše (Elmar Žerić, Mihovil Šoštarić / Grgo Šipek)

11. "Master Blaster" - Detour (Nenad Borgudan)

12. "Meni treba tako malo" - Vatra (Ivan Dečak)

13. "Moja glava, moja pravila" - Parni Valjak (Husein Hasanefendić Hus)

14. "Nemoj" - Petar Grašo & Nina Badrić (Tonči Huljić / Vjekoslava Huljić, Petar Grašo)

15. "Nismo znali bolje" - Marko Tolja (Marko Tolja)

16. "Stare navike" - Prljavo Kazalište (Jasenko Houra / Jasenko Houra, Ines Prajo)

17. "Sve što treba znat' o ženi" - Silente (Tibor Karamehmedović, Sanin Karamehmedović)

18. "Većinom" - Pips, Chips & Videoclips (Dubravko Ivaniš, Marko Levanić, Ivan Božanić / Dubravko Ivaniš)

19. "Zalazak" - Matija Cvek & The Funkensteins (Matija Cvek / Marko Dundović)

20. "Žuti semafor" - Neno Belan & Fiumens (Neno Belan / Nikša Sviličić)

"Nulti krug u kategoriji Pjesma godine novitet je zahvaljujući kojem imamo dvadeset najboljih koji ulaze u prvi krug. Glasači su mogli od svih ponuđenih prijava dati svoj glas za 10 prijedloga i tako smo došli do dvadeset najboljih pjesama 2023. godine. Ukupno je ove godine bilo preko 2.000 prijava, za Album godine su pristigla 142 albuma, a za Novog izvođača 53 prijave“, rekla je Ivana Martinac, Glavna tajnica Porina.



Dodjela 31. Porina, najvažnije glazbene nagrade, održat će se u subotu, 23. ožujka 2024. u HoB-u (bivša City Plaza, Slavonska avenija 6). Nakon prvog kruga koji započinje u ponedjeljak 29. siječnja, slijede nam nominacije koje će se održati 08. veljače i nakon toga je na redu veliko finale – drugi krug glasanja za Porin.

Sve detaljne informacije o izmjenama unutar kategorija, dostupne su u dokumentu Kategorije nagrade Porin (objavljeno na službenim stranicama Porina); a sve ostale informacije o novostima u ovogodišnjem Porinu dostupne su u Pravilniku glazbene nagrade Porin koji je također objavljen na službenim stranicama Porina.

Novosti o Porinu, dodjeli i novostima možete pratiti na službenim stranicama i društvenim mrežama.

