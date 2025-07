Misteriozna smrt istraživača paranormalnog: Bavio se fenomenom najpoznatije uklete lutke na svijetu

Dan Rivera, poznati američki istraživač paranormalnog i voditelj turneje ''Devils on the Run'', preminuo je u 55. godini života.

Svijet paranormalnog istraživanja ostao je u šoku nakon vijesti da je Dan Rivera (54), poznati istražitelj i zvijezda nekoliko popularnih serija o duhovima, iznenada preminuo tijekom turneje s ozloglašenom lutkom Annabelle.

Rivera je sudjelovao u turneji "Devils on the Run", gdje je publici prezentirao originalnu "ukletu" lutku Annabelle iz kolekcije poznatih istražitelja Eda i Lorraine Warren. Nakon nastupa u Gettysburgu u Pennsylvaniji, Rivera se iznenada srušio. Unatoč brzoj reakciji hitne pomoći i pokušajima reanimacije, proglašen je mrtvim na licu mjesta. Uzrok smrti zasad nije poznat.

Tko je bio Dan Rivera?

Dan Rivera bio je glavni istražitelj za NESPR (New England Society for Psychic Research), organizaciju koju su osnovali Ed i Lorraine Warren, poznati po slučajevima koji su inspirirali horor franšize poput The Conjuring i Annabelle. Rivera je bio i veteran američke vojske, a posljednjih godina posvetio se istraživanju paranormalnog, uključujući i rituale poput Santerije.

Postao je prepoznatljivo lice na malim ekranima zahvaljujući emisijama kao što su ''Most Haunted Places'' (Travel Channel) i ''28 Days Haunted'' (Netflix), dok je i na TikToku stekao veliki broj pratitelja dijeleći svoje nadnaravne avanture.

Riveru su opisivali kao karizmatičnog, strastvenog i duhovnog čovjeka, a njegova iznenadna smrt duboko je potresla kolege i obitelj. Iza sebe je ostavio suprugu Sarah i četvoricu sinova. Organizatori turneje poručili su kako će se Rivera pamtiti kao "čuvar svjetlosti među tamom".

I supruga se od njega oprostila na društvenim mrežama.

NESPR je najavio da će, unatoč tragediji, nastaviti s turnejom u Riverino ime, želeći odati počast njegovu životnom pozivu.

Prema službenoj biografiji NESPR-a, Rivera je rođen i odrastao u Bridgeportu u Connecticutu te je služio u američkoj vojsci. U svijet paranormalnog ušao je još kao dijete, kada je u vlastitom domu navodno svjedočio neobjašnjivim pojavama. Više od desetljeća posvetio je istraživanju duhova i navodnih ukletih mjesta.

Što je Annabelle?

Lutka Annabelle, obična krpena lutka Raggedy Ann, prvi je put postala predmet istraživanja 1968. kada je jedna studentica primila lutku na poklon. Ubrzo su ona i njezina cimerica navodno počele primjećivati neobične pojave u stanu.

Ed i Lorraine Warren utvrdili su da u lutki nije duh djevojčice, nego demon. Prema pričama, iznijele su je iz stana i stavili u staklenu kutiju. Priča o Annabelle inspirirala je horor franšizu ''The Conjuring'', a upravo Rivera je posljednjih godina pomogao da ova turneja s lutkom dobije novu popularnost putem viralnih TikTok videa koji su prikupili milijune pregleda.

